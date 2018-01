Canciller de Brasil ve como un “delirio” una posible intervención militar en Venezuela

Aloysio Nunes Ferreira

05-01-18.-El canciller de Brasil, Aloysio Nunes, dijo que la idea de una hipotética intervención militar internacional en Venezuela para solucionar la crisis del país es “puro y simplemente delirio”, según declaraciones recogidas por el diario Folha de Sao Paulo.



Las declaraciones de Nunes se producen después de que el exministro de Planificación venezolano Ricardo Hausmann, profesor de la universidad estadounidense de Harvard, pidiera recientemente en un artículo considerar la posibilidad de una “intervención militar internacional” avalada por el Parlamento -de mayoría opositora- para sacar del poder al chavismo en Venezuela.



“Ni el surrealismo más delirante podría imaginar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con Rusia y China, aprobase una acción de esta naturaleza”, dijo Nunes al diario, a pesar de que Hausmann señala que la eventual operación no necesitaría del improbable de apoyo ambos países, aliados de Venezuela.



Para el canciller, “por más que ese escenario surrealista fuera concreto”, el Gobierno brasileño no enviaría tropas a Venezuela.



Nunes también consideró que, a pesar del “deterioro” en Venezuela, habrá cambios en el país, pero estos no vendrán de la mano de una hipotética intervención militar internacional.



“Eso va a continuar, va a haber deterioro. Puede durar más o menos tiempo, pero no hay dudas de que habrá cambios. Y no será a partir de la intervención de una fuerza internacional”, sostuvo.



El canciller también dijo que no hay previsión de regreso del embajador brasileño a Caracas, Rui Pereira, después de que el gobierno venezolano ordenara la expulsión del diplomático, el pasado 23 de diciembre.