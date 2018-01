Ron Paul: "EEUU no podrá costear su imperio y tendrá un final repentino y catastrófico como la URSS"

4 Ene. 2018 - Mientras que el presidente de EE.UU., Donald Trump, se enorgullece de sus estrategias para brindar estabilidad financiera, las deudas y el gasto militar del país acabarán provocando que el sistema colapse, como le sucedió a la Unión Soviética, asegura el excongresista y candidato presidencial estadounidense Ron Paul.



En una entrevista para RT, Paul afirmó que el mandatario estadounidense se ha jactado por mucho tiempo de su gran visión para los negocios, principalmente ahora como jefe de la Casa Blanca, pero no podrá detener la "debacle económica" que se avecina.



El político ha explicado que el fracaso del sistema soviético no fue producto de la "concentración militar" de EE.UU., sino de la inviabilidad del propio sistema. Por tanto, y al igual que el comunismo, el fascismo o el socialismo, el "militarismo" estadounidense tampoco es viable y con el tiempo podría desaparecer.



"Amenazamos con armas y usamos sanciones para mantener unido nuestro imperio, pero pienso que esto muy pronto llegará a su fin", subraya.



Finalmente Paul predice un final "repentino y catastrófico", similar al del sistema soviético, y aunque afirma que los estados probablemente no se van a separar, cree que EE.UU. no podrá "costear su imperio alrededor del mundo".





