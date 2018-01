(VIDEO) Argentina: Sin previo aviso, despiden a trabajadores de Radio Nacional y se enteran en la puerta

"El 31/12/2017 finaliza su contrato". Te lo mandan el 02/01/2018 porque el cinismo no tiene límites.#NoALosDespidosEnRadioNacional pic.twitter.com/KpYmJBrX93 — Melloca Paika ²² (@mellocapaika) 2 de enero de 2018

Ahora: Aplauzaso en el hall de Radio Nacional. Está por comenzar la asamblea. pic.twitter.com/LJSyPNiIQC — La Naranja de Prensa (@naranjadeprensa) 2 de enero de 2018

2 Ene. 2018 - El Gobierno de Mauricio Macri dio inicio a la ola de despidos en el Estado y comenzaron desde el Sistema Federal de Medios Públicos. Esta mañana un grupo de periodistas de Radio Nacional no pudieron ingresar a trabajar como todos los días y mientras se espera alguna explicación de las autoridades, los trabajadores llevan adelante una asamblea en el hall de la radio.Sin dar una lista de despidos concretos, sin cumplir con la ley efectuando preavisos, los directores Ana Gerschenson y Pablo Ciarliero comenzaron a llevar a cabo un plan de cesantías en la emisora estatal de Buenos Aires y que se viene ejecutando en diversas filiales del interior.De las 47 señales ya quedaron afuera más de 30 trabajadores. Según detalló en AM 750 el secretario adjunto de SiPreBa, Carlos Saglul, que “están prohibiendo el ingreso de los compañeros, entonces, se empezó una vigilia a las 10 de la mañana”.“Ni siquiera te da una lista de despidos, no sabes quienes van a ser los despedidos. Son compañeros que tenían planificado su laburo para hoy y cuando quieren ingresar, no pueden porque ya están fuera del sistema”, relató el representante gremial.Debido a la crisis en la radio Nacional, los trabajadores llevaron a cabo una asamblea en la puerta de la radio para ver qué medidas se tomarán al respecto. Son alrededor de 9 periodistas despedidos y 8 en las emisoras del interior del país, detallaron desde el gremio.Uno de los trabajadores publicó en su cuenta de Twitter una foto del telegrama de despido que llegó este martes a la mañana pero en el que decía que "el 31/12/2017 finaliza su contrato". Es decir, tres días después de haber terminado de forma unilateral la relación laboral.