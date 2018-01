Rafael Correa regresa este jueves a Ecuador a hacer campaña por el NO en el referendo

Rafael Correa

Quito, enero 3 - El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció este martes que regresará a su país este jueves 4 de enero para hacer campaña por el No a la consulta popular y al referendo, convocado por el presidente Lenín Moreno, que se realizará el 4 de febrero.



Durante una entrevista de radio, el líder de la Revolución Ciudadana insistió en que la pregunta tres de la consulta constitucional (Consejo de Participación) pretende dar un golpe de Estado, al apoderarse de las principales funciones del país.



"La dictadura perfecta", señaló, al tiempo que reiteró en nombre de su partido Alianza PAIS que estarán dando la lucha y promoverán el No tanto para la pregunta tres, como para las preguntas 2 (reelección indefinida) y 6 (minería metálica).



"¿Qué hacer? luchar, concientizar, un desafío, esta consulta es inconstitucional, tendrán que pagar los responsables de eso, están embriagados de poder", lamentó.



El exmandatario ecuatoriano señaló, además, que algunas de las interrogantes del referendo y la consulta popular articulada en seis apartados: corrupción, reelección presidencial, plusvalía, naturaleza, minería y delitos sexuales a menores, son de relleno para los puntos vitales de ese proceso.



Asimismo, denunció que de aprobarse las preguntas de la consulta popular, "van a perseguir a todos los líderes históricos de la Revolución Ciudadana. Esa gente no está con nosotros. Hemos tenido a un impostor constitucional que en diez años dijo apoyar a la Revolución Ciudadana".



Para la jornada electoral en la que se estima la participación de 13.072.108 electores, habrá 1.566 recintos electorales en todo el territorio ecuatoriano.



En el exterior solo habrá 21 recintos electorales y estarán organizados por los cónsules de cada país.



La consulta popular fue planteada por Moreno para decidir, entre varios temas, si se inhabilita a condenados por corrupción a participar en política y se acaba con la reelección indefinida, posibilidad que le impediría a Correa el regreso a la presidencia en 2021.