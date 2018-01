Manifestantes iraníes incendian comisarías en violenta jornada

Enero 02 de 2017.- Manifestantes atacaron estaciones de policía en Irán hasta entrada la noche del lunes, dijeron reportes de agencias de noticias y redes sociales, mientras las fuerzas de seguridad intentaban contener el mayor desafío al poder clerical del país desde los disturbios del 2009.

Videos en redes sociales mostraron un intenso choque entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en la ciudad central de Qahderijan. Las personas estaban tratando de ocupar una estación de policía, que fue incendiada parcialmente. Hubo informaciones no confirmadas de varios muertos entre los manifestantes.

En la ciudad occidental de Kermanshah, los manifestantes incendiaron un puesto de tráfico policial pero nadie resultó herido, dijo la agencia de noticias Mehr.

Las protestas continuaban por quinto día. Al menos 13 personas fueron reportadas como muertas el domingo en la peor ola de disturbios desde que las multitudes salieron a las calles en 2009 para condenar la reelección del entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad.

Las protestas ponen presión al liderazgo de los clérigos que están en el poder desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente Hassan Rouhani llamó a la calma en un mensaje por televisión el domingo, diciendo que los iraníes tenían el derecho de criticar a las autoridades pero no a causar disturbios.



En la ciudad central de Najafabad, un manifestante abrió fuego contra la policía con un fusil de caza, matando a un agente e hiriendo a otros tres, dijo la televisión estatal.



Más temprano, la televisión del estado dijo que manifestantes armados habían tratado de tomar bases policiales y militares el domingo pero fueron detenidos por "una fuerte resistencia de las fuerzas de seguridad". No dio más detalles y no hubo una confirmación independiente de los hechos.



Cientos han sido arrestados, de acuerdo con funcionarios y redes sociales. Videos online mostraban a la policía en Teherán usando carros lanzaaguas para dispersar las protestas, en imágenes supuestamente grabadas el domingo.



Las protestas por los problemas económicos y las acusaciones de corrupción estallaron el jueves en Mashhad, la segunda mayor ciudad de Irán, y se propagaron por todo el país, con llamados a que dimitan las autoridades religiosas.



Parte de la indignación es contra el ayatolá Ali Khamenei, rompiendo tabúes en torno al hombre que ha sido líder supremo de Irán desde 1989. Videos en redes sociales mostraban a multitudes de personas caminando por las calles, algunos gritando"¡Muerte al dictador!"



Reuters no pudo verificar inmediatamente la confiabilidad de las imágenes. La agencia Fars reportó "grupos dispersos" de manifestantes en Teherán el lunes y dijo que uno de los dirigentes fue arrestado.



"El gobierno no mostrará tolerancia con quienes dañen la propiedad pública, violen el orden público y creen inquietud en la sociedad", dijo Rouhani en su mensaje del domingo. Publicaciones sin firmas en las redes sociales instaban a los iraníes a manifestarse nuevamente en 50 ciudades.



El gobierno dijo que restringiría temporalmente el acceso a las redes Telegram e Instagram. Hubo reportes de que el acceso a Internet móvil en algunas áreas había sido bloqueado.



Irán es un importante productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y una potencia regional, profundamente involucrado en conflictos en Siria e Irak como parte de una batalla por ganar influencia frente a su rival Arabia Saudita.



Muchos iraníes quieren que sus líderes creen empleos en su país, donde la desocupación juvenil llegó el año pasado a 28,8 por ciento, en lugar de intervenir en el exterior.