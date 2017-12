Aduana de Colombia aseguró que no ha recibido solicitud formal para movilizar pernil hacia Venezuela

Cúcuta, diciembre 30 - La directora general encargada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), Natasha Avendaño, aseguró este viernes que su despacho no ha recibido la solicitud formal por parte del exportador para movilizar el pernil, por lo cual los camiones no pueden movilizarse.



Esto tras las declaraciones hechas por el ministro venezolano, Freddy Bernal, quien denunció que las autoridades colombianas tienen represadas 2.200 toneladas de pernil de cerdo.



“El país tiene unas reglas sobre cómo se debe realizar una exportación y parte de eso es la solicitud que es lo que se no se ha hecho, es algo que todo el mundo debe hacer”, dijo.



Asimismo, Avendaño precisó que la Dian recibió una consulta informal en Cúcuta para informarse sobre cómo funciona el trámite de la exportación, pero “no se recibió finalmente la petición formal, estamos a la espera de eso”.



Además, reveló que realizar el trámite es “muy fácil, todo se hace por el sistema y más depende es de la agilidad de las personas para completar todos los documentos, si se hace todo y se cumple con todo, el trámite dura medio día”.

