Colectivos de la Diáspora Palestina venezolana extienden carta de protesta al presidente de Guatemala

28 de diciembre de 2017.- Las organizaciones palestinas Asociación AL-AWDA, Asociación AL-NAKBA y la Asociación CANAÁN, que hacen vida en Caracas, emitieron una carta de protesta dirigida al presidente de Guatemala Jimmy Morales, por la reciente decisión de trasladar la embjada de ese país para Jerusalén.

A continuación el texto de la carta:

Jerusalén

"Es con profunda tristeza y doloroso asombro ver que el ciudadano Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, manifieste trasladar la Embajada de Guatemala a la Ciudad Ocupada de Jerusalén, violando de esta manera el Derecho Internacional, exactamente la Resolución 181 de la ONU en la que estipula que la Ciudad de Jerusalén porta un status internacional. También las Resoluciones 242, 338 y 2334. Este acto lleva implícito el reconocimiento de la Ciudad Ocupada Jerusalén como la Capital de Israel y es una vertical discriminación al pueblo semita palestino e igualmente lo expone a mayor peligro.

Este hecho violatorio es de una irresponsabilidad malsana ya que férreamente atenta contra toda lógica del marco jurídico por la paz. El universo jurídico es el templo pacífico de la invención humana para solventar los conflictos. Sr. Presidente Jimmy Morales, usted ante la Historia le ha dado la espalda a la paz al no ser justo y equitativo.

Además nos resulta vulgar y grotesca su insensibilidad hacia los valores de la sagrada Democracia, en la que la gran mayoría de, 128 versus una minoría de 9, y a pesar de la sub-cultura de los sobornos, chantajes y amenazas ese concierto de naciones votó en contra y condenando al racista Presidente de los Estados Unidos, al querer violar el Derecho Internacional.

Sr. Presidente Jimmy Morales, usted manifiesta que su apoyo a Israel es debido a que son amigos desde hace 70 años, los 70 años de existencia de esa entidad que terminó siendo un régimen colonial, que se impuso desde Europa, de Apartheid, segregacionista, racista, negacionista, supremacista. De limpieza étnica contra la población originaria palestina. Con un Muro de más 700 kilómetros, (El Muro de la Vergüenza) condenado en el 2003 por la Corte Penal Internacional, de mujeres que deben parir en las alcabalas militares ya que los soldados no les permiten pasar para ir al hospital. Un régimen que porta el record mundial de violaciones a las Resoluciones de la ONU. Que no posee una Constitución Nacional para no definir sus fronteras y seguir expandiéndose y crear la Gran Israel, que posee cerca de 400 bombas atómicas. Que ha brindado entrenamiento y apoyo logístico a sanguinarios terrorista seudo-islámicos, de acuerdo a los recientes informes de los Cascos Azules de la ONU . La lista es larga e inhumana.

Sr. Presidente Jimmy Morales, desde hace 70 años la existencia del milenario pueblo Árabe semita está siendo amenazada, Palestina es un pueblo que lleva en su haber mucho más de 11 mil años en la luz de la historia de la humanidad. Palestina es entre otros el antiguo pueblo Hebreo.

Sr. Presidente Jimmy Morales, hace 70 años nuestros padres, abuelos huyeron de la amada Palestina, huyeron para sobrevivir de las macabras masacres, denominada, Al-nakba, huyeron del horror y el terror, huyeron del espanto. Son testimonios que hablan de un mundo inmundo y nauseabundo, venimos de una generación de seres traumados, de profundas heridas y profunda estoicidad. El tormento sigue, niños encarcelados y asesinados, bombardeos con la más sofisticada tecnología.

Sr. Presidente Jimmy Morales desde hace 70 años, millones de palestinos pasaron a ser refugiados, errantes, que no se les permite retornar a su tierra, a pesar que existe la Resolución 194 de la ONU., que les otorga el Derecho de Retorno, pero ese derecho es violado por su amigo de hace 70 años, Israel.

Sr. Presidente Jimmy Morales, estamos en el siglo XXI y la humanidad aún se encuentra atrapada en la atrofia del imperialismo, en el anacronismo colonial, el racismo. Sr. Presidente Jimmy Morales, con su pragmatismo usted está tomando el rumbo del oscurantismo y funesto de la Historia.

Nos duele como Latino-árabes que desde la tierra de Guatemala, corazón de la civilización Maya, que combatió la inhumanidad colonial, hoy usted Sr. Presidente Jimmy Morales, carezca de universalidad al no entender la noble causa del pueblo semita Palestino.

Nos duele y resulta escandaloso como latino-árabes los actos genocidas cometidos por Estados Unidos e Israel en la década de los 80 contra su propio pueblo, la población indígena de Guatemala.

Sr. Presidente Jimmy Morales, usted manifiesta que por razones "cristianas" usted apoya a Israel. Ciudadano, creemos en los valores del secularismo, no mezclar la política con la religión, eso es retrogrado. Además el Israel que se impuso hace 70 años desde Europa en la Palestina Histórica no guarda ningún vínculo histórico con el antiguo pueblo semita Hebreo. Es vital destacar que la esencia cristiana de amor y misericordia no acepta la matanza, en este caso la matanza contra el pueblo semita palestino. Igualmente son millones de palestinos cristianos que luchan por la liberación de su patria semita palestina.

Sr. Presidente Jimmy Morales, desde la Diáspora Palestina le hacemos un llamado a la reflexión y rectificación. Ojalá sea valiente. Sea libre consulte indague sobre este drama de nuestro tiempo histórico de la humanidad.

Como pueblo palestino creemos y sentimos que a este conflicto lo que le sobran son soluciones (aunque falten voluntades-mandatarios), y toda solución reposa en la justicia. Por lo tanto fin del régimen de Apartheid, creemos en un (1) solo Estado en la que vivamos juntos tanto palestinos como israelíes, en igualdad de derechos y por el Derecho de Retorno de los Refugiados Palestinos dispersos en el mundo.

Nos despedimos adoloridos pero con insaciable esperanza de justicia y para esto quisiéramos evocar aquel grandioso hombre, de espíritu universal, Rolihlahla Mandela​, símbolo contra el abominable Apartheid en Sud África, que manifestó: Sabemos muy bien que nuestra libertad queda incompleta sin la libertad del pueblo Palestino".

Firmantes: