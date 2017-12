Honduras: El líder opositor Salvador Nasralla confirma su salida de la Alianza de Oposición

Alega que su “contrato como candidato” había terminado después de la decisión de Estados Unidos de reconocer al actual presidente, Juan Orlando Hernández, como ganador.

23 Dic. 2017 - El excandidato hondureño de la Alianza de Oposición Salvador Nasralla ha confirmado este viernes que abandonará el partido alegando que su “contrato como candidato” había terminado después de la decisión de Estados Unidos de reconocer al actual presidente, Juan Orlando Hernández, como ganador de las últimas elecciones, pese al “fraude descomunal” que se habría producido. En cuanto a su futuro político, Nasralla ha asegurado que aún era pronto para decir si continuará en política o no, pero ha señalado que “si el pueblo me pide que siga, entonces seguiré”, según ha recogido el diario local ‘La Prensa’. El excandidato también ha aseverado que continuará luchando al lado del pueblo hondureño aunque no participe como candidato en unos futuros comicios. El coordinador de Alianza de Oposición, Manuel Zelaya Rosales, ha lamentado la decisión de Nasralla, pero ha asegurado que la respeta. “No tengo ofensas contra Salvador. Es una persona mediática y hay que entenderla”, ha señalado Zelaya, según ‘La Prensa’.



También ha expresado su incomprensión, porque Washington fue una de sus paradas en la gira internacional que emprendió para exigir que se repitieran las elecciones presidenciales en Honduras. Según él, aportó “pruebas contundentes del fraude informático realizado” por el ocialismo.



A este respecto, ha considerado que el reconocimiento estadounidense supone igualmente un revés para la Organización de Estados Americanos (OEA), que se ha alineado con las denuncias de la oposición hondureña. “Inige un gran golpe” al bloque hemisférico, ha armado. Nasralla ha advertido de que este paso tendrá “graves consecuencias” tanto para Honduras como para Estados Unidos y, en concreto, ha augurado que provocará “una gran oleada de inmigrantes” hondureños hacia la potencia norteamericana.



CRISIS ELECTORAL



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha proclamado esta semana a Hernández presidente electo, en medio de las denuncias de Nasralla y de las misiones de observación electoral sobre el supuesto fraude en los comicios del 26 de noviembre.



El inicio del escrutinio durante la noche electoral dio a Nasralla la victoria con hasta cinco puntos de ventaja, en contra de lo pronosticado por los sondeos, que habían augurado una cómoda reelección para Hernández. Pero con el transcurso de los días la tendencia dio un vuelco y nalmente el TSE señaló como ganador al líder conservador. Nasralla ha exigido que se repitan las votaciones o que se haga una segunda vuelta electoral –que en Honduras no existe– y ha llamado a sus seguidores a salir a las calles para mantener la presión sobre el Gobierno y el TSE.



Más de 20 personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En este contexto, Hernández ha propuesto un “diálogo nacional” que Nasralla ha aceptado, si bien todavía no se ha concretado en nada. En los últimos días, además de Estados Unidos, la Unión Europea y España han reconocido el triunfo del presidente interino. Estas elecciones presidenciales han estado marcadas por la polémica desde el principio porque Hernández ha conseguido pelear por la reelección, una gura que la Constitución prohíbe y a la que el Supremo dio luz verde a instancias del partido gobernante.



Ocho años antes, esta misma batalla llevó al derrocamiento de Manuel Zelaya.



Manuel Zelaya agradece a Salvador Nasralla y asegura que la Alianza seguirá firme sin él



El expresidente Manuel Zelaya aseguró este viernes, durante una conferencia de prensa, que con o sin Salvador Nasralla la Alianza de Oposición sigue firme. “La Alianza se firmó entre dos partidos políticos, Libre y Pinu, esa es la Alianza, lógicamente estos dos partidos políticos, con el desprendimiento de Xiomara Castro y Guillermo Valle, se designó el candidato a la presidencia de la República, Salvador Nasralla y fue un éxito, increíble el proceso de estos seis meses que se constituyó en una fuerza nacional y Salvador Nasralla ganó las elecciones en Honduras”, inició diciendo Zelaya.



El coordinador del movimiento político lamentó la decisión del excandidato presidencial de abandonar la Alianza al mismo tiempo que le dio las gracias por el tiempo dedicado en la lucha electoral. “Lamentamos la decisión unilateral de nuestro candidato Salvador Nasralla de separarse de la Alianza de Oposición, acción que no compartimos, pero respetamos, al mismo tiempo agradecemos la invaluable concurso a lo largo de estos seis meses donde ganamos las elecciones”, manifestó. “Él en este momento tiene otras tribulaciones, otros conflictos”, dijo sin dar más detalles sobre el tema.



El líder de Libre finalizó su comparecencia asegurando que la Navidad se desarrollará en resistencia y que la estrategia de lucha se redefinirá en enero, contrario a lo que expresó hace dos días donde llamó a sus simpatizantes a protestar aunque fuese Navidad. Por otro lado, el exmandatario expresó su condena y repudió al reconocimiento de Estados Unidos a Juan Orlando Hernández como presidente electo de Honduras.. “Condenamos el reconocimiento hecho por el Departamento de Estado en favor de la dictadura y el robo descarado a la voluntad del pueblo, aunque no nos sorprende que el gobierno de Estados Unidos avale el fraude porque ya habíamos advertido a Salvador Nasralla de la inmoralidad con la que actúa la diplomacia del norte, a quienes solo les ha importado a través de la historia conservar sus intereses”.



De su lago Luego Guillermo Valle- quien lo acompañó en la comparecenciaexpresó que “la decisión de Salvador Nasralla es de carácter personal, al mismo tiempo llamamos a tener la claridad que la Alianza de Oposición no es un contrato celebrado por partes privadas, sino un compromiso con el pueblo de Honduras al cual no debemos renunciar hasta terminar con la injusticia que enfrenta el pueblo hondureño”. “Hacemos un llamado firme a diversificar y perfeccionar métodos de lucha pacífica, debemos de ser cada vez más organizados, la dictadura la vencimos en las urnas y deben irse pronto, esa es la determinación más importante. Los pueblos que renuncias a sus derechos se condenan a ser esclavos”, añadió.