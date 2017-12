(AUDIO) Perú: Aseguran que vacancia presidencial de PPK fue negociada para liberar al dictador Alberto Fujimori

23 Dic.2017 - El Congreso del Perú no aprobó la moción de vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, debido a que esta medida fue negociada con el partido fujimorista de la Fuerza Popular para liberar al dictador encarcelado Alberto Fujimori, así lo alertó este viernes el analista político y escritor peruano, Martín Guerra.



Durante una entrevista vía telefónica para La Radio del Sur, Guerra explicó que en el país se están generando dos escenarios: uno es el nuevo comienzo de Kenji Fujimori, hijo menor del dictador en la política peruana, alejado de Fuerza Popular y de su hermana Keiko, o podría pasar un posible indulto de Alberto a cambio que no destituir a PPK en el Congreso.



Señaló que recientemente PPK lanzó un programa de unidad nacional y reconciliación lo que significa que probablemente excarcelarían a Fujimori, “si la ley (Congreso) lo aprueba podrían liberarlo para navidad, es decir dentro de poco”.



“Liberar al reo significaría que en el Perú la impunidad se coloca como patrón de conducta política para la nación y esto es nefasto, ya que Fujimori está preso por crímenes de lesa humanidad, además de enriquecimiento ilícito por desmantelar al Estado”, dijo.



El analista político indicó que en la votación del Congreso varios legisladores de Fuerza Popular se unieron al hijo menor del dictador Fujimori para no votar. “Los 10 fujimoristas que se abstuvieron de votar en contra de la moción y con esto han debilitado la posición de vacancia, esto va a tener que ser pagado por PKK”.



“El fujimorismo como estrategia busca asentar la candidatura de Kenji contra su hermana Keiko Fujimori, ya que están divididos”, sostuvo.



La votación en el Congreso se llevó a cabo pasadas las 11:00 de la noche teniendo el siguiente resultado: 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. Se necesitaban 87 adhesiones para lograr la vacancia.