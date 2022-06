Enrique Ochoa Antich envía carta a Diosdado Cabello y le pide un derecho a replica en su programa "Con el Mazo Dando"

06-06-22.-A la redacción de aporrea.org ha llegado una carta pública del dirigente político Enrique Ochoa Antich dirigida al diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello donde pide un derecho a réplica por supuestos insultos a su persona.

A continuación el texto de la comunicación:

Usted irrespeta al pueblo al decir que sus insultos escatológicos son iguales a la "chusma"



Miente a conciencia cuando dice que no me opuse a la quema de personas durante las guarimbas

Conversemos de estos y otros problemas ante el país



Daríamos un buen ejemplo de cómo más allá de las diferencias se puede debatir y coincidir en nombre del país.





Hace días, Enrique Ochoa Antich publicó un tweet en que criticaba que Diosdado Cabello se dirigiera al G4 como "excremento". Así escribió Ochoa Antich:



Volvió @dcabellor con su "civilizadísimo" lenguaje escatológico contra el G4 que ahora se dice llamar Plataforma Unitaria (de la que en lo personal me encuentro muy distante, como sabes). No es el estilo de un político de estatura. Vuelvo a recomendarle algo de recato. El país decente se lo agradecería. Ese estilo no ayuda con el diálogo.



Cabello se refirió en cinco oportunidades a ese tweet en su programa "Con el mazo dando": señaló que Ochoa Antich era partidario de los "niños bien"*, que él (Cabello) hablaba como la "chusma", y que Ochoa no había dicho nada frente a la violencia callejera de la oposición ni la quema de personas en su momento.



Por ello, Ochoa Antich respondió con un hilo en Twitter (que copiamos abajo) donde dice, con pruebas fotográficas, que Diosdado miente, y lo invitó de nuevo al final a conversar con él en su programa sobre éstos y otros temas de interés nacional.



Hoy, Ochoa Antich ha remitido una carta a Diosdado Cabello en su condición de moderador del programa "Con el mazo dando" requiriendo, de acuerdo al artículo 58 de la Constitución, un derecho de réplica.



Aquí la carta:



Caracas, 6 de junio de 2024



Ciudadano

Diosdado Cabello

Vicepresidente del PSUV

y moderador del programa "Con el mazo dando"



De mi consideración:



El miércoles 1° de junio en su programa "Con el mazo dando" transmitido por Venezolana de Televisión respondió usted a mi comentario sobre sus insultos escatológicos contra el G4 (del cual, como usted sabe, estoy muy distante). Créame que cuando critico ese tipo de conducta suya (lo hago por segunda vez) es porque creo que no beneficia al país ni lo beneficia a usted tampoco en su condición de dirigente político.



Lamento además mucho que identifique "chusma" con indecencia, según sus propias palabras. Yo, al contrario, creo que nuestro pueblo valora que un político actúe con educación. Lo sé porque desde mis 16 años estuve metido en las luchas populares. Le aseguro que usted no ha caminado más barrios que yo.



Otra cosa es que yo haya expresado desde mucho tiempo atrás mi repulsa al estilo político de alta clase media, lo que usted llama "niños bien", en política . Creo en una práctica política popular. Pero creo que el insulto prosáico al adversario no es popular. Créame, amigo Cabello, que ofende al pueblo cuando lo pronuncia. El castellano es muy rico y, si se quiere ser contundente, abundan vocablos para hacerlo sin descender al estercolero.



Permítame decirle, amigo Cabello, que esa práctica del insulto, la burla y la descalificación moral con el adversario no es democrática ni socialista sino fascista y comunista.



Por otra parte, usted sabe que miente cuando dice que apoyé los desmanes de la oposición extremista: me fui de la MUD cuando empezaron las guarimbas en 2017, en 2014 propuse excluir de la MUD a Vomuntad Popular y Maria Corina Machado por aquella necedad criminal que dieron en llamar "La Salida", VTV transmitió un sonido mío contra el paro, rechacé el 11A y las sanciones, dije públicamente que apoyaría al gobierno de Nicolás Maduro si hubiese una invasión gringa (en su programa presentó y encomió usted un tweet mío a este respecto), firmé la carta a Obama cuando el decreto 2015 (sólo tienen que revisar el listado para que encuentren mi nombre y mi rúbrica), rechacé el estúpido "abandono" del cargo declarado por la AN, rechacé el "interinato" incluso antes de la autojuramentación, repulsé la acción de Cúcuta, exigí la renuncia de Juan Guaidó cuando Macuto, y un largo etcétera. Usted lo sabe, y nada se le quita si lo reconoce en vez de mentir.



Claro, también he criticado las violaciones a los ddhh en Venezuela por parte de los órganos de seguridad del Estado, los desaciertos económicos del gobierno de Chávez que nos condujeron a la hiperinflación que él le legó a Maduro, la destrucción del salario y las pensiones, el uso de las instituciones del Estado (incluyendo la Fuerza Armada) como prolongaciones del partido, el peculado, el uso del odio como estrategia, etc.



Por todo lo antes dicho, vuelvo a proponerle: ¿por qué no conversamos ante el país de éstos y otros temas en tu programa Con el mazo dando? Yo estoy dispuesto a ir. Una vez usted lo ofreció y luego obvió su propuesta.



Creo que le daríamos un buen ejemplo al país de cómo más allá de las diferencias se puede debatir y coincidir en nombre del país.



En todo caso, lo que pido es un derecho de réplica establecido en el artículo 58 de la Constitución. Usted ha repetido una y otra vez la frase dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Confío en que esta vez no irrespete los preceptos constitucionales. Usted tiene la ultima palabra.



Se suscribe de usted,





Enrique Ochoa Antich





Aquí el hilo completo con fotos probatorias:

https://twitter.com/eochoa_antich/status/1532391423693230082?s=20&t=XAJDYDm8EMEwkGypGd1p1w