(VIDEO) Juan Barreto: "Lo que pedía Carmona" se va a lograr al modificar Ley de Hidrocarburos

13-04-22.-El presidente del partido Redes, Juan Barreto, advirtió este miércoles 13 de abril que «todo aquello que pedía Carmona» y los exdirectivos de Petróleos de Venezuela «se va a lograr» porque a su juicio, en la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 se está llevando a cabo la discusión para la reforma de la Ley de Hidrocarburos amparándose en la llamada «ley antibloqueo».Barreto, entrevistado en «Vladimir a la Carta», llevó a cabo algunas reflexiones de los sucesos del 11 de abril de 2002 donde rememoró que tras el regreso de Hugo Chávez al poder promete la revisión de leyes, entre ellas la de Hidrocarburos, pero eso «se diluye» debido a que en diciembre del citado año se ejecutó el paro petrolero; lo que condujo a que se cerraran posiciones en ambos bandos y se radicalizaran posturas.Ahí reconoció que en aquél momento había sido muy radical, pero manifestó que tras haber reflexionado ya dejó de serlo.Subrayó que si bien es necesario que las leyes se actualicen y agregó que esta en particular debería ser parte de un «consenso político» entre todas las partes, incluyendo a los trabajadores petroleros. Sin embargo, criticó que a través de la ya extinta asamblea constituyente se elaboró la herramienta legal de la ley antibloqueo para «desactivar» artículos de la Constitución.Cree, por tanto, que tras imponer ese articulado «inconstitucional» y que sería «supraconstitucional» se quiere hacer esa reforma a la Ley de Hidrocarburos para así derogar los porcentajes de participación por renta petrolera, donde al Estado le corresponde el 51% de las regalías.«Digo que hasta eso se puede discutir, pero no es posible que te pongas de acuerdo con las trasnacionales (…) esa ley no es normal, es inconstitucional», señaló.Según su opinión, tras 20 años de los sucesos de abril de 2002, cree que Chávez probablemente no manejó bien el tema del conflicto petrolero. Recordó que el entonces presidente quería nacionalizar la Faja Petrolífera del Orinoco y la oposición a ese plan generó que los directivos de aquel momento en Pdvsa se unieran en una «especie de sindicato», favorecidos por EEUU.También manifestó que ese «golpe de Estado» contra Chávez fue algo que se estuvo planeando desde tiempo y que dentro de la Fuerza Armada Nacional había un grupo que estaba descontento. Además, dijo que lo que puede ser considerado como una «transformación petrolera» trajo beneficios al país como la alfabetización de los sectores más humildes de la sociedad y la misión Barrio Adentro.Confirmó que hubo un grupo del Movimiento Quinta República (MVR) que buscaba negociar con los golpistas para mantenerse ellos en el poder.Por otro lado, manifestó que si bien no tiene una posición conciliadora con el hoy mandatario venezolano, Nicolás Maduro, éste ha sido «víctima de un cerco» debido a las sanciones que pesan sobre empresas estatales del país e incluso las personales, aunado a una recompensa que se pide por su captura. Para Barreto, eso significa que «es dictar sentencia antes de la evaluación» y que se violan procesos fundamentales como la presunción de la inocencia.Al ser preguntado sobre el general Raúl Isaías Baduel, que recientemente falleció en prisión, dijo que debió haber recibido un mejor trato, sobre todo por el papel que tuvo esos días donde se apegó a la Constitución.