Izquierda colombiana saca casi 400.000 votos más en Senado, según el último escrutinio

18-03-22.- El izquierdista Pacto Histórico consiguió 2.692.999 votos para el Senado en las elecciones legislativas del domingo en Colombia, según el escrutinio oficial publicado este viernes por la Registraduría Nacional, que le da casi 400.000 votos más de lo informado en el conteo preliminar.



Según los datos, el Pacto Histórico, la formación liderada por Gustavo Petro que fue la que más apoyos sacó en ambas cámaras, tiene 389.452 votos más, lo que le daría tres escaños más que las 16 recibidas inicialmente, según los vaticinios de medios que aún no han sido confirmados por la Registraduría de forma oficial.



Petro, que lleva varios días denunciando un supuesto fraude, aseveró el jueves que habían conseguido "recuperar" 486.000 votos "que no fueron reportados", pero esa cifra sería inferior según el escrutinio oficial de la Registraduría, que aseguró ayer que la diferencia se debe a "errores humanos" que estaban corrigiendo.



El registrador nacional, Alexander Vega, aseguró que se trata del "resultado oficial del Senado", aunque aún no está el total del escrutinio, ya que los resultados son del "cerca del 97 %" de las mesas, por lo que faltaría el 3 %.



"Estamos esperando y seguimos corrigiendo los errores por parte de los jurados", aseguró Vega, quien ayer insistió en que no se podría hablar de fraude, sino de que se habían producido estos errores a la hora de rellenar los formularios en los que son registrados los votos, pero que se están subsanando en el recuento oficial que hace la Registraduría frente a testigos electorales y órganos de control.



El escrutinio oficial suele hacerse en la semana siguiente a las elecciones y en años anteriores también ha arrojado cambios en la composición del Senado o la Cámara, pero las fallas cometidas esta vez por la Registraduría han dado pie al escándalo.



Los nuevos resultados presentados hoy no alteran el orden que ya se había dado en el preconteo, pero sí suma votos a tres formaciones (el Pacto Histórico, el Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo, que sigue sin pasar el umbral del 3 % para conseguir representación parlamentaria) y resta al resto de partidos.



De esta forma, el Pacto Histórico consigue 2.692.999 votos, es decir 390.152 más que los contabilizados el domingo; el Conservador, 2.201.183 votos (12.345 menos) y el Liberal, 2.078.858 (4.450 más).



La Alianza Verde queda con 1.906.021 votos (50.964 menos); el Centro Democrático baja a 1.874.762 votos (54.608 menos); Cambio Radical, 1.586.284 votos (24.372 menos); el Partido de la U retrocede a 1.494.098 papeletas (12.036 menos) y el MIRA, 564.737 votos (26.629 menos).



SIN CAMBIOS SUSTANCIALES EN LAS CONSULTAS



La Registraduría también presentó los resultados para las consultas presidenciales, que no alteran los resultados de cada una de las coaliciones, en las que Petro ganó la del Pacto Histórico; Sergio Fajardo fue elegido por la Coalición Centro Esperanza, y Federico Gutiérrez se impuso en la de la derechista Equipo por Colombia.



La consulta del Pacto Histórico fue también en la que más votos quedaron sin contar en el primer conteo (122.479), seguido del Equipo por Colombia (faltaron inicialmente 76.737 votos) y en Centro Esperanza no se contabilizaron 62.978 papeletas.



La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Doris Ruth Méndez, aseguró en la comparencencia conjunta con el registrador que "a partir de este momento (los candidatos) cuentan con cinco días hábiles para realizar sus inscripciones para hacer parte de los aspirantes a presidentes y vicepresidentes".

