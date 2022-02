La UE detectó condiciones desiguales en los comicios venezolanos del pasado 21-N, "pero ve mejoras"

Credito: Archivo

18-02-22.-La Unión Europea (UE) detectó condiciones desiguales para los partidos durante la campaña electoral de los comicios locales y regionales celebrados en noviembre en Venezuela, pero considera que fueron “probablemente las elecciones mejor organizadas en varios años” en el país latinoamericano, indicaron este viernes fuentes comunitarias.



Las fuentes se pronunciaron en ese sentido en vísperas de que el próximo martes se presente el informe de la misión de observación electoral que la UE envió a Venezuela para supervisar el proceso de votación del pasado 21 de noviembre.



“Fue probablemente la elección mejor organizada en varios años”, señalaron las fuentes.



En ese sentido, comunicaron que la comisión electoral en los comicios “había cambiado e hizo un trabajo profesional” y que no hubo “realmente” objeciones sobre las máquinas de votación y el modo en que las elecciones se desarrollaron el día de la votación.



“Pero hubo claramente problemas estructurales que han estado ahí durante mucho tiempo”, añadieron, e hicieron referencia a la capacidad de retirar candidatos “de forma administrativa sin ningún derecho real de recurrir” o a la falta de separación de poderes y el papel que desempeña el poder judicial.



Asimismo, indicaron que hay “un claro uso de los recursos del Estado en la campaña de las elecciones”, lo cual “significa que no hay mucha igualdad de condiciones”, y apuntaron a las diferencias entre partidos a la hora de poder estar presentes en los medios de comunicación.



“Si sumas todo eso, crea una situación en la que no hay mucha igualdad de condiciones en el proceso electoral”, subrayaron.



El informe que se publicará el martes incluye una veintena de recomendaciones, incluidas siete prioritarias que se centran en la necesidad de crear una mayor igualdad de condiciones para futuras convocatorias electorales.



Las fuentes confiaron en que las recomendaciones del informe las asuman “todas las partes interesadas” del país y formen la base para “una especie de hoja de ruta sobre la reforma electoral en el futuro”.



Las fuentes aseguraron que la misión de observación electoral pudo hacer su trabajo “como en cualquier otro país, con un total nivel de independencia y neutralidad”, y recalcaron que fue capaz de hacer “exactamente lo que queríamos hacer” y no hubo obstáculos para el despliegue de la misión.



Detallaron que la misión desplegó alrededor de 134 observadores en veintitrés estados de Venezuela durante siete semanas.



Sin embargo, la jefa de la misión de observación electoral, Isabel Santos, no podrá presentar el informe en Caracas el martes porque las autoridades venezolanas no le han permitido entrar de nuevo en el país, así que lo hará de forma telemática.



Las fuentes comunitarias admitieron que no es “el escenario normal”, pero matizaron que tampoco es “totalmente inusual”, y detallaron que en el pasado se han dado casos en los que el informe final no se ha presentado sobre el terreno en el país en el que se celebraron los comicios.



Indicaron, igualmente, que el informe no incluye la repetición electoral en el estado de Barinas el pasado 9 de enero porque el documento solo cubre lo que sucedió mientras la misión estuvo desplegada sobre el terreno, pero destacaron que esa convocatoria adicional se organizó “de forma muy profesional”.



“Fue impresionante y nos sorprendió, en cierta medida”, comentaron sobre la votación repetida en el estado en el que nació Hugo Chávez.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 302 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)