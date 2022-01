Sobre la «Memoria y Cuenta presidencial»: Para el PCV continúa, amplía y consolida la entrega del país al capital

Credito: TP

25-01-22.-El 15 de enero el presidente de la república Sr. Nicolás Maduro presentó la Memoria y Cuenta de su gestión el año fiscal 2021. En general, la presentación de la Memoria y Cuenta puso de manifiesto que en nuestro país no se ha ejecutado ninguna transformación importante que revele que estamos ante la presencia de la vía venezolana al socialismo. Muy por el contrario, lo que pone de manifiesto el discurso del presidente es una consolidación del capitalismo dependiente y su marcada condición extractivista, característica central de nuestro modo de producción capitalista. Al hablar de la economía, desarrolló un enfoque centrado en lo bien que le está yendo a los capitalistas que negocian con el gobierno y les garantizó nuevas medidas en el marco de la ley de la entrega y el saqueo (llamada «ley antibloqueo»), a los capitales locales y transnacionales que decidan instalarse en Venezuela. Una de sus principales ofertas al capital es la aprobación del proyecto de Ley de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que es un nuevo paso en la entrega incondicional del país, sus riquezas, territorio y de una fuerza de trabajo en condiciones de semi esclavitud. Del salario, que es en la actualidad una de las demandas principales de las clases trabajadoras, no dio ninguna señal de su mejoramiento a pesar de anunciar proyecciones de crecimiento económico en el 2022. Lo que demuestra que tal crecimiento está diseñado para el enriquecimiento de la burguesía nacional y transnacional a costa de mayor explotación del pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Es por ello que el PCV impulsa la presentación por iniciativa popular ante la Asamblea Nacional, de dos proyectos de ley: uno para la indexación salarial y otro para el rescate de las prestaciones sociales.



Destacó en su discurso la supuesta consolidación de la paz y no se refirió nunca a las confrontaciones armadas que se han desarrollado en las zonas fronterizas de los estados Apure y sur de Monagas, lo cual ha revelado la porosidad de la frontera venezolana y la situación de pérdida de soberanía en esa zona del país, por la presencia de grupos armados de diverso signo y bandas delincuenciales enfrentadas por el control del territorio y rutas estratégicas, la explotación de oro, coltán, el narcotráfico, trata de personas y tráfico combustible, entre otros delitos, quienes actúan al servicio de mafias y sectores del capital que cuentan con la complicidad e impunidad en niveles de la alta institucionalidad estatal. Está en riesgo la soberanía e integridad territorial de Venezuela, no solo por las agresiones del imperialismo estadounidense, las cuales se derivan de la disputa por la hegemonía y el nuevo reparto del mundo que generan las confrontaciones interimperialistas e intercapitalistas, sino que también son consecuencia de la política gubernamental de entrega del país al mejor postor.



En relación a la situación interna, dijo que correspondió al año 2021 la conquista de la paz mediante “la consolidación del diálogo nacional, de la consolidación de la estabilidad interna del país”, reivindicando sin cortapisas el nuevo pacto de élites entre las cúpulas del gobierno burgués encabezado por el presidente Nicolás Maduro y la del PSUV con los representantes políticos de la burguesía pro imperialista que han participado entre otras negociaciones y diálogos, en los de México.



Pacto de paz, a costa de la clase obrera y trabajadora y la soberanía del país. Es en el marco, y como producto de todos esos diálogos, que el gobierno ha entregado la soberanía del país con las Zonas Económicas Especiales (ZEE), ley que han decidido aprobar en la Asamblea Nacional durante éste primer trimestre del año 2022 en acuerdo con la llamada oposición de derecha que hace vida en el parlamento nacional.



Con esta ley se desmejorarán las condiciones laborales de la clase obrera y trabajadora mediante la flexibilización y des-regulación laboral que se impondrá en estas zonas, profundizando la explotación de la fuerza de trabajo y las políticas represivas contra las y los dirigentes revolucionarios de la clase obrera y las organizaciones sindicales, así como de desconocimiento de las convenciones colectivas, que viene aplicando la patronal privada y pública con la asesoría y complicidad del Ministerio del trabajo y el gobierno en general.



Están echadas las bases para continuar consolidando la entrega del país al gran capital nacional y transnacional, así como a las mafias enquistadas en el gobierno, con la consiguiente profundización de la crisis del capitalismo dependiente venezolano y la agudización de las calamidades y miseria de las grandes mayorías de nuestro pueblo, con un falso discurso gubernamental socialista que falsea y manipula a nivel nacional e internacional la realidad del país.



Son tiempos de profundizar la organización, la unidad y movilización revolucionaria obrera, campesina, comunera, de todo el pueblo, corrientes populares de base y sus sectores explotados, para impulsar una salida revolucionaria y popular a la crisis capitalista venezolana. La Alternativa Popular Revolucionaria (APR), continúa siendo ése espacio en construcción.



Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV)



Caracas, 17 de enero 2022.

