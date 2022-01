MAS: “El CNE mató el revocatorio presidencial y revocó derechos políticos de los venezolanos”

Credito: CP

24-01-22.- A juicio de Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al Socialismo MAS, la mayoría oficialista del Consejo Nacional Electoral, CNE, “mató el referendo revocatorio presidencial violando la Constitución, de manera que los revocados terminaron siendo los derechos políticos de los venezolanos en lugar del presidente”.



“Rechazamos esta decisión por ser una violación a los Derechos Humanos y de los derechos ciudadanos. Estamos convencidos que si aquí se pudiese organizar un revocatorio conforme a la norma constitucional y electorales, el presidente de la República sería revocado”, enfatizó.



Explicó que la Carta magna establece que los ciudadanos son los depositarios de la voluntad popular, es decir, de la soberanía nacional, señalando claramente que el gobierno de Venezuela es democrático, “sin embargo, estos principios son desconocidos cuando interpretan su artículo 72 de tal manera, que hacen imposible el cumplimiento del revocatorio”.



Calificó como absurda, la decisión del CNE de que en doce horas se pueda cumplir la participación de unos cinco millones de electores en un total de un mil doscientas mesas. “Matematicamente eso no da, aunque concurrieran haciendo su derecho al voto de manera veloz, por lo que estamos ante una decisión que no es otra cosa que una manera para poder impedir el revocatorio”.



Meléndez recordó que desde la tolda naranja se ha venido señalando que el revocatorio era una opción constitucional que podía ser utilizada por los ciudadanos de acuerdo a su voluntad, advirtiendo la importancia de la capacidad organizativa y de movilización de la oposición venezolana “de la mano de la estrategia política adecuada para que este mecanismo pueda funcionar y podamos salir del régimen pero, lamentablemente éste opera impunemente y la oposición no opera haciendo lo que debe hacer: organizarse, luchar y precisar un objetivo común que permitiría el triunfo del revocatorio”.



En su opinión, en estas circunstancias ya es imposible el revocatorio y la opción que queda disponible es que los ciudadanos “hagan una gran movilización y presionen reclamando sus derechos y rechazando la violación a la Constitución con tal contundencia que la mayoría oficialista del Consejo Nacional Electoral en su absurda decisión”.



Hizo un llamado a la población a no perder las esperanzas. “Debemos seguir insistiendo en la vía electoral, prepararnos y restablecer la relación de las organizaciones políticas y sociales con la gente, no habrá posibilidad de que puedan hacer manipulaciones que impidan el éxito inevitable y triunfo de la oposición en 2024”.