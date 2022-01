Elio Pimentel: CNE trata de lavarse la cara ante la violación de derechos políticos del PCV

Elio Pimentel, abogado asistente del PCV Credito: TP

07-01-22.-«Con una respuesta inconsistente y desfasada de nuestra solicitud, el Consejo Nacional Electoral pretende lavarse la cara ante la grave violación a los derechos políticos cometida contra nuestra organización, militantes y electores en el contexto del proceso electoral de este domingo», así respondió Elio Pimentel, abogado asistente del PCV, ante la publicación de la Gaceta Electoral que declara inadmisible el recurso jerárquico introducido por el Gallo Rojo tras la inhabilitación arbitraria de su candidato en Barinas.



Aldemaro Sanoja, dirigente obrero, campesino y popular ya había sido candidato del PCV a la Gobernación de Barinas las pasadas elecciones del 21-N, sin recibir ningún tipo de cuestionamiento legal.



«Todo el proceso está viciado, desde la inhabilitación de Aldemaro Sanoja violando leyes y procedimientos , hasta esta exigua respuesta a nuestra demanda», sostuvo el abogado miembro del Comité Central del PCV.



El pasado viernes 31 de diciembre de 2021, el CNE promulgó en Gaceta Electoral la Resolución N.º 211231-122 con la que declaró inadmisible el recurso jerárquico interpuesto el 27 de diciembre por el PCV.



«El CNE agarró el Recurso Jerárquico con pinzas, ya que, nosotros no impugnamos la inhabilitación de Aldemaro Sanoja, sino la actuación extemporánea del CNE al rechazar la candidatura cuando ya había cerrado el lapso de postulaciones; dejando al PCV sin posibilidad de hacer una sustitución”, explicó Pimentel.



«En nuestro Recurso Jerárquico, ocurrimos al ordinal 3 del artículo 206, por rechazo a la candidatura de manera extemporánea no permitiéndonos la inscripción de una nueva. Es decir, nos negaron la posibilidad de inscribir candidatos y ahora quieren hacer un saludo a la bandera con una escueta respuesta», agregó.



Pimentel recordó las numerosas denuncias que hizo el PCV sobre las irregularidades cometidas en los comicios del 21-N y acusó al CNE de tratar de salvar su responsabilidad “con esta acción leguleya ante el sinfín de írritas situaciones que rodean las elecciones en Barinas».



“El CNE actuó con alevosía, ventaja y extemporaneidad en contubernio institucional con la Contraloría General de la República y recibiendo instrucciones políticas desde la cúpula del gobierno para dejar sin participación a la Tarjeta del Gallo Rojo», recalcó al tiempo que informó que «continuaremos ejerciendo en el plano jurídico todas las acciones correspondientes.



Pimentel anunció que el PCV introducirá este viernes 07 de enero un recurso de amparo ante el TSJ “por la violación de nuestro derecho a la participación política y democrática, a cuyo efecto está en Caracas el candidato inhabilitado a la gobernación, Aldemaro Sanoja”.



“Sabemos que éste es un Estado donde no hay separación de poderes, pero daremos la batalla legal porque así lo hicimos también durante el puntofijismo. En aquel entonces tampoco hubo respuesta a nuestras demandas, pero insistimos en la necesidad de sentar precedentes puesto que no solo violan los derechos políticos de las y los comunistas, sino de los sectores populares y de todo aquél que disienta», concluyó.

