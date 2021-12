Continúan maniobras para impedir participación del PCV en Barinas: CNE alega "vacaciones" y se niega a recibir Recurso Jerárquico

Oscar Figuera y Elio Pimentel a las afueras del CNE Credito: TP

27-12-21.-El Consejo Nacional Electoral(CNE), se negó a recibir en el día de hoy 23/12, el Recurso Jerárquico que intenta interponer el Partido Comunista de Venezuela(PCV) sobre el caso de la arbitraria e inconstitucional inhabilitación de su tarjeta para impedir su participación en la elección del 9E en Barinas.



Una delegación del Buró Político del Comité Central del PCV, integrada por Elio Pimentel, Yul Jabour y Oscar Figuera, se presentó esta mañana ante la sede principal del ente comicial en Plaza Caracas a fin de consignar el recurso legal y se les informó que pese a estar convocada la elección a la gobernación del estado Barinas y estar en tiempo útil para ejercer este trámite administrativo para exigir que se restablezca el derecho del PCV a inscribir candidatura, no hay personal de guardia en la recepción de comunicaciones ni en la secretaría del CNE que pueda recibir el documento.



«Sin lugar a dudas esto es parte del boicot y el lawfare contra el PCV y la tarjeta del Gallo Rojo que lleva a cabo parte del directorio del CNE en complicidad con el resto de instituciones y poderes manejados políticamente por el Ejecutivo Nacional y la cúpula gobernante», indicó Elio Pimentel.



«Primero se produjo la inhabilitación, sin ningún motivo, de nuestro candidato en Barinas, Aldemaro Sanoja, pese a que éste tiene más de una década sin ejercer funciones en la administración pública y ya había sido candidato el 21N. Luego, la contraloría regional se negó a recibir el reclamo de Sanoja y el CNE nos bloqueó el usuario para que no pudiésemos sustituir al candidato y por tanto inhabilitó nuestra tarjeta», prosiguió el dirigente comunista.



«Ahora alegan que por víspera de Navidad no hay personal de guardia pero cómo es que pudieron recibirnos,en la sede que está abierta, para decirnos que debemos esperar hasta el lunes 27 para consignar el recurso».



«Estas maniobras tramposas, ilegales, que violan el estado de derecho, perjudican mucho al sistema democrático venezolano que está involucionando hacia una época oscura de judicialización del voto y persecución política de la disidencia», advirtió Pimentel.



«Nosotros no nos amilanamos ni nos sentimos disminuídos por esto, seguiremos denunciando las irregularidades nacional e internacionalmente, y continuaremos en pie de lucha por el respeto a las libertades democráticas como lo hemos hecho en 90 años de trayectoria, y por ello hemos pagado con cárcel, torturas y asesinatos también. No nos detendremos ni nos callaremos», concluyó.

TP