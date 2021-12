Más de 80 intelectuales europeos apoyan al candidato de izquierda chileno Gabriel Boric

Gabriel Boric Credito: Web

16-12-21.-Más de 80 políticos, académicos e intelectuales europeos expresaron hoy su apoyo al candidato izquierdista a la presidencia de Chile, Gabriel Boric, que el próximo día 19 disputará la segunda vuelta de los comicios presidenciales con el ultraderechista José Antonio Kast.



"Lo que está en juego en la elección presidencial en Chile es la posibilidad de avanzar hacia un verdadero Estado social y democrático de derecho", afirman los intelectuales en un comunicado publicado hoy.



El texto apunta a que la victoria de Kast, un ultraconservador antiinmigración y admirador del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, implicaría "un peligro real de involución en Chile".



Firman el manifiesto académicos, periodistas, escritores y políticos como el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero; la alcaldesa de París, Anne Hidalgo; el economista y profesor Thomas Piketty; el ex primer ministro italiano Enrico Letta, y el exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia, entre otros.



"No podemos ser, ni somos, indiferentes o neutrales. Decimos NO a la normalización de las políticas de ultraderecha (...) hacemos un llamamiento a la comunidad democrática internacional para apoyar sin fisuras la candidatura de Gabriel Boric", expresaron.



El grupo agregó que la comunidad internacional observa "con entusiasmo y esperanza" el proceso social y político que se desarrolla en Chile desde las masivas movilizaciones por la igualdad de 2019, "exigiendo mayor justicia e inclusión y una superación definitiva del legado de la dictadura pinochetista".



Afirmaron también que apoyan el proceso constituyente que se inició para amainar esa crisis social y destacaron la composición paritaria del órgano que redacta el texto, así como la presencia de representantes de pueblos originarios y ciudadanos independientes.



La lucha política que acontece en Chile, señalaron, también tiene lugar en otras partes del mundo donde "la democracia, los derechos y las libertades se encuentran seriamente amenazados" por el resurgimiento de la ultraderecha.



En Estados Unidos, Donald Trump produjo "la más grave crisis democrática e institucional de su historia"; en Brasil, Bolsonaro ataca las instituciones democráticas y promueve discursos de odio", y en Perú, el fujimorismo dejó graves secuelas" que aún perduran en la sociedad.



Con el proyecto de Boric, diputado y líder del Frente Amplio (FA) -una coalición que gobernará en alianza con el Partido Comunista-, miramos "con esperanza un futuro de convivencia, de paz y democracia, de igualdad y pluralidad".



Firman también el manifiesto otras figuras como Ernest Urtasun, vicepresidente del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo; la excandidata presidencial portuguesa Ana Gomes; el escritor español Manuel Rivas, o el ensayista y politólogo Sami Nair, entre otros.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 375 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)