(VIDEO) El descontento unió en las calles de Caracas a sectores que jamás hubiesen protestado juntos

15-012-21.-El pasado viernes 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se concentraron en Parque Carabobo pensionados, dirigentes laborales y políticos. A pocas cuadras, otras manifestaciones reclamaron lo mismo: libertad, salario y pensiones acordes con el costo de la canasta básicaEs probable que, en otras condiciones sociales y económicas, el expresidente del IVSS, Rafael Arreaza, no hubiese coincidido en una protesta con Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV, ni con Gustavo Martínez, dirigente de Marea Socialista. Pero el descontento con las políticas del gobierno de Nicolás Maduro unió en las calles de Caracas, este viernes 10 de diciembre, a sectores que probablemente no habrían manifestado juntos.Varios grupos se concentraron en Parque Carabobo, pasadas las 10 de la mañana, para emplazar al Ministerio Público a actuar ante lo que califican como varias violaciones de derechos humanos: salarios y pensiones que no cubren ni 5% de la canasta básica, escasez de insumos para el sector salud, encarcelamiento de más de 140 trabajadores. Armando Guerra, dirigente político, calificó el MP como “un elefante blanco” e instó a este organismo a investigar las denuncias. Estamos una vez más exigiendo una Navidad sin trabajadores presos, reiteró Gustavo Martínez.Las instituciones no les dan respuesta a los trabajadores, condenó Arnaldo Méndez, miembro del sindicato del Hospital Universitario de Caracas. Hemos perdido 86% de nuestras reivindicaciones y nuestro salario es de 1,75 dólares al mes, lamentó.El ejemplo más claro de la pobreza en la que se encuentran los pensionados lo dio el dirigente Ramón Martínez, quien se presentó con un cambur en la mano y aseguró que fue lo único que logró comprar para desayunar, porque las empanadas cuestan un dólar.La pensión de siete bolívares (menos de dos dólares) la disfrutan nuestros nietos, porque eso solo alcanza para comprar dos galletas, subrayó Roberto Carpio, integrante de los jubilados y pensionados del Ipasme.Para Arreaza la vía que les queda a los venezolanos es la protesta. Esta es la vía: calle, calle y más calle, propuso. Emilio Negrín llamó a la unidad y a una nueva estrategia de protestas para 2022. Jesús Hernández, del Metro de Caracas, invitó al reencuentro y la reunificación de los gremios.“Rompamos el silencio”, expresó Miguel Denis. Y así lo hicieron, porque no solo gritaron consignas y cuestionaron al gobierno de Maduro, sino que tomaron la avenida Universidad y marcharon por el centro de Caracas hasta las puertas del Palacio Federal LegislativoNingún policía se atrevió a pararlos; los uniformados se miraban sin saber qué hacer. Ya bajo la famosa ceiba de San Francisco los manifestantes volvieron a exigir cambios, mientras -dentro del Palacio- la vicepresidenta Delcy Rodríguez daba detalles sobre el presupuesto de la nación 2022.