Carlos Aquino (PCV): El “chavismo disidente” está casi tan dividido como la oposición de derecha

Carlos Aquino, dirigente del PCV Credito: CP

02-11-21.-Organizaciones y dirigentes que en las parlamentarias de 2020 estuvieron juntos en la ‘Alternativa Popular Revolucionaria’, se anotaron con otras fórmulas para las elecciones del 21 de noviembre



“Cuando se analizan las candidaturas para las elecciones regionales y municipales del próximo 21-N, destacan las divisiones que hay entre las diversas fuerzas de derecha de la oposición; pero tampoco está mucho mejor la fracción opositora del chavismo antimadurista”, señaló el analista político Carlos Aquino.



Sobre ese “chavismo disidente”, explicó que “de los diversos movimientos, organizaciones y corrientes que integraban la denominada ‘Alternativa Popular Revolucionaria’ (APR), algunos se desprendieron totalmente de ésta y otros, en al menos la mitad de los estados del país, apoyan opciones distintas para el 21-N”.



Aquino ejemplificó que “por ejemplo, de las organizaciones más simbólicas que conformaban originalmente la ‘APR’, el movimiento Somos Lina, un ala de UPV (Unidad Popular Venezolana), está abiertamente llamando a votar por los candidatos del PSUV y del Gran Polo Patriótico (GPP)”.



Adicionalmente añadió que “tanto Izquierda Unida como las corrientes de PPT (Patria para Todos) y de Tupamaros, encabezadas respectivamente por Rafael Uzcátegui y José Pinto, están entre las que en varios estados respaldan candidaturas diferentes a las postuladas con la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela (PCV)”.



“Se puede ver con claridad en casos como Miranda, Lara, Anzoátegui, Aragua o Falcón, en los que candidatos de 2020 con la tarjeta del PCV ahora están postulados a legisladores, alcaldes o concejales con otro partido y apoyando una fórmula de la ‘derecha moderada’ o de un sector distinto del ‘chavismo de oposición’”, resaltó Aquino.



Complementó que también en estados como Carabobo, Sucre, Yaracuy o Bolívar, dirigentes políticos de factores de la ‘APR’ deslindaron en favor de candidaturas distintas a las inscritas por la dirección del PCV.



“En este contexto, no es de extrañar que sólo el PCV y el PRT (Partido Revolucionario del Trabajo) estén haciendo llamados a votar nacionalmente en la tarjeta del gallo rojo”, comentó el analista.



Más elementos y peor perspectiva



Sobre el caso de Portuguesa, Aquino refirió “que es la principal apuesta de la ‘APR’ para el 21-N, con la candidatura de Antonia Muñoz, exgobernadora y coordinadora regional de UPP89 (Unidad Política Popular 89), la cual también es respaldada por Lápiz, Puente, MAS y Centrados, partidos de claro perfil opositor y algunos de ellos que incluso reconocieron el supuesto ‘gobierno de transición’ de Guaidó”.



“¿Quién, que se precie de ser ‘chavista radical’ y menos patriota o revolucionario, y que no tenga obligación militante, votará por una opción tan evidentemente pragmática y ‘frankenstaniana’?”, reflexionó.



Asimismo, mencionó el tema de estados en los que “para amplios sectores del denominado ‘chavismo de base’, que es la población objetivo de la ‘APR’, si ven que una Gobernación está en peligro de ser ganada por la derecha, como Zulia, Táchira, Bolívar, Anzoátegui o Lara, no dudarían en votar de nuevo por el PSUV u otro partido del GPP”.



Según el analista, “todos estos factores, quiérase o no, permiten visualizar que el resultado electoral de la ‘APR’, que se cuantificará en la tarjeta del PCV, será sumamente negativo, posiblemente entre los peores de la historia reciente, sobre todo si aumenta la participación de la población que apoya a candidaturas de la oposición de derecha”.



Consultado acerca de las causas de las divisiones de la ‘APR’, Aquino puntualizó que “el caldo de cultivo para la previsible deriva e implosión de ese pretendido agrupamiento para defensores del socialreformista ‘legado’ de Chávez, han sido el pragmatismo, hegemonismo, desideologización, prepotencia, arrogancia y sectarismo”.



Finalmente, amplió que “a esos ingredientes hay que sumarles el desastroso resultado electoral de la ‘APR’ en los comicios parlamentarios de 2020, para los que generaron expectativas de obtener decenas de curules pero apenas obtuvieron 2,73% de los votos y un solo diputado que salió gracias a la novedosa ‘Lista nacional’ y a la alta abstención de la oposición de derecha; lo cual agudizó el oportunismo de unos y otros”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 276 veces.

La fuente original de este documento es:

CP (https://contrapunto.com/nacional/politica/carlos-aquino-el-chavismo-disidente-esta-casi-tan-dividido-como-la-oposicion-de-derecha/)