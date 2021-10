Denuncian rechazo arbitrario del CNE a candidatos de la fórmula de Antonia Muñoz en Portuguesa

Antonia Muñoz Credito: Archivo

23-10-21.-El partido UPP89 dirigió una comunicación al Consejo Nacional Electoral señalando la irregularidad



El rechazo de candidaturas que habían sido aceptadas por el CNE en el estado Portuguesa ha sido denunciada ante el ente electoral por los partidos que están apoyando la fórmula de Antonia Muñoz, candidata de UPP89 y la Alianza Popular Revolucionaria que encabeza el Partido Comunista de Venezuela.



En la comunicación dirigida a los rectores del CNE por el coordinador nacional de UPP89, Reinaldo Quijada, exige “respetuosamente una explicación” sobre el rechazo de los candidatos a las alcaldías de Araure, Turén, Agua Blanca y San Genaro de Boconoito.



Llaman la atención sobre el hecho de que los candidatos excluidos son disientes del PSUV y participaron en las primarias del partido de Gobierno.



Aquí la comunicación oficial de UPP89



Hondamente preocupado e indignado con la situación que se está presentando con cuatro (4) candidatos a alcaldes nuestros, del Edo. Portuguesa. Sus candidaturas aparecen con el status “rechazada” cuando antes (hasta ayer) tenían el status “admitida”. Es de destacar que en ese Estado nuestra candidata a la gobernación la prof. Antonia Muñoz (ex – gobernadora durante los períodos 2000 – 2004 y 2004 – 2008) tiene altas posibilidades de alcanzar el triunfo electoral y encabeza sólidamente los sondeos de opinión.



Ellos son Ronald Hernández (Araure), Jesús Soteldo (Turén), Luis Durán (Agua Blanca) y Edgar Faneite (San Genaro de Boconoito). ¿A qué se debe este cambio de status que nos parece totalmente inaceptable?

Es de señalar que las 4 personas vienen del PSUV, son disidentes del PSUV y participaron en las internas del PSUV. Es de destacar también que llevamos 53 candidatos, en diversos cargos alcaldes, diputados al CLE o concejales municipales que son disidentes del PSUV, varios de ellos participaron en las “internas” de ese partido pero solamente a estos cuatros candidatos se les cambio el status de sus candidaturas de “admitida” a “rechazada” como se evidencia de la propia página (adjunta) del Sistema Automatizado de Postulaciones del CNE. ¡Sólo a ellos cuatro (4)! Preguntamos: ¿Es causal de inhabilitación ser “disidente” del PSUV o de algún otro partido? ¿O haber participado en alguna elección “interna” de algún partido? ¿Bajo cuál ley o normativa electoral? Les agradecemos, muy respetuosamente, una explicación al respecto y tener conocimiento bajo cuál basamento legal se fundamenta este cambio de status.

