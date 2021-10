(VIDEO) Antonia Muñoz: “Nosotros queremos creer que estamos en democracia. El autoritarismo no lo aceptamos”

12-10-21.-+Antonia Muñoz, candidata a la gobernación de Portuguesa, y exdirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), dijo este lunes en Vladimir a la Carta que “quiero recordarle nuestra constitución a quienes están gobernando. Nosotros queremos creer que estamos en democracia. El autoritarismo no lo aceptamos.”“Aún soy chavista y reivindico el trabajo bueno de Chávez, pero estoy alejada del gobierno porque no puede haber impunidad y tolerancia con la corrupción. Yo conozco casos de gente que se ha enriquecido groseramente en el poder,” agregó.La candidata insistió en que, “yo soy una defensora de nuestra constitución. Defienden a Chávez y no la constitución, y ese fue el primer ofrecimiento y legado de él”.En relación a las tres enfermeras detenidas en Portuguesa por cobrar en dólares la asistencia diaria para pacientes contagiados de COVID-19 del Hospital Centinela Jesús María Casal, en Acarigua, dijo que “el comercio grosero y abierto con los medicamentos y material quirúrgico da vergüenza. La política debe tener ética y coherente, en el Hospital J.M. Casal Ramos en el estacionamiento venden medicamentos de dotación pública en los quioscos.”“Le pedimos cambios al gobierno, pero debemos cambiar nosotros también.”Muñoz aseguró que, “muchas de las cosas que están ocurriendo en el país, no sólo es responsabilidad el gobierno, sino también de la oposición. En las elecciones de Asamblea Nacional en el 2015, yo no voté por la oposición pero no entiendo qué hicieron”.“Yo nunca entendí eso de nombrar un presidente interino, eso no tiene nada que ver con la Constitución. Estamos combatiendo la corrupción del gobierno, entonces el llamado gobierno interino va y hace lo mismo con los bienes del Estado”, agregó.En cuanto a su candidatura, dijo que “mucha gente de la oposición va a votar por mi, saben que nunca hice distinción de los que votaron por mi y los que eran oposición. Ellos saben que cuando ganemos la gobernación trataremos a todos por igual.”“La unidad programática es posible. Vamos a hacer las cosas bien para llegar a la gobernación,” expresó.Vea la entrevista completa aquí: