(VIDEO) Luis Fuenmayor Toro: Gobierno de Maduro actuó "sin escrúpulos" al pedir incorporar a Alex Saab en diálogo

15-09-21.-El exrector suplente del Consejo Nacional Electoral y ex-rector de la UCV, Luis Fuenmayor Toro, aseguró durante una entrevista en el programa "Vladimir a la Carta", que el gobierno de Nicolás Maduro actuó "sin escrúpulos" al solicitar la inclusión del empresario colombiano Alex Saab, que está preso en Cabo Verde y cuya extradición a EEUU está a punto de ser ejecutada a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo, en las negociaciones que sostiene en México con la oposición venezolana.

Fuenmayor resaltó que Saab no es venezolano de nacimiento y por ende, a pesar de que podría ostentar una doble nacionalidad, no se puede designar como un funcionario diplomático porque de esa forma se pasa por encima de las leyes y de la Constitución del país. En ese sentido, destacó que esa acción del gobierno de Maduro es "absurda" porque además, para nombrar a alguien como representante diplomático se necesita cumplir con unos procedimientos "que no se hicieron".

A su juicio, el objetivo de fondo que estaría buscando la administración de Maduro sería entorpecer las negociaciones que se están llevando a cabo en México.

A juicio del ex-rector de la UCV "Alex Saab debe ser una persona muy importante en la movilización de fondos en el exterior de un grupo de personas vinculadas con el gobierno, sean esas cuentas del Estado o personales. Debe tener los hilos en sus manos de dónde están las cuentas, cuáles son, cómo movilizarlas, con quién hacerlo. Si cae en manos de la justicia de EEUU esos hilos se pierden y esos recursos también".

Este martes, el jefe de la delegación del gobierno venezolano para el diálogo con la oposición, Jorge Rodríguez, informó que Álex Saab fue incorporado como miembro pleno de dicha delegación en la mesa de diálogo que se desarrolla en México. De igual forma, destacó que Saab también será delegado pleno ante la mesa social que fue aprobada en el acuerdo parcial de atención al pueblo de Venezuela, firmado en la ciudad de México, el pasado lunes.

Asimismo, Fuenmayor Toro manifestó su total rechazo a la inhabilitación de la candidatura de Eduardo Samán a La Alcaldía de Caracas. "Samán es un hombre honesto, dedicado y trabajador, dijo cosas que nadie entendió pero tenía toda la razón cuando afirmó que la fecha de caducidad de los medicamentos es un problema comercial y no un problema de que caduquen verdaderamente, los medicamentos bien cuidados pueden durar hasta diez años sin ningún problema...Samán hubiera sido un buen canditado a la la Alcaldía de Caracas", sentenció.

En otro orden de ideas, Toro criticó severamente al gobierno colombiano por la toma de activos venezolanos en ese país."Colombia quiere debilitar al gobierno venezoalno para apropiarse de la mitad del Golfo de Venezuela, "eso es un delito y el gobierno venezolano debería haber actuado en instancias internacionales".