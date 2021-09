(VIDEO) Pedro Carreño arremetió contra Oscar Figuera (PCV) al calificarlo de "delfín de la CIA" y "tarifado del Dpto de Estado"

15-09-21.-Durante una sesión en la AN, el diputado Pedro Carreño, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acusó al diputado del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Oscar Figuera, de ser un "delfín de la CIA" y "tarifado del Departamento de estado" luego de que éste interviniera en el Parlamento."Convocan homólogos de la Unión Europea de seis países y firman un acuerdo para torpedear el diálogo según el plan de La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y luego aparece este delfín de la CIA que acaba de tomar la palabra”, aseguró Carreño."¿Alguien creerá que es un incauto, qué es una coincidencia? Ese es un tarifado del Departamento de Estado de EEUU, ese es un agente de la CIA. Ahí están hay que desenmascararlo", arremetió el diputado del Psuv.No fue posible obtener la intervención del diputado Óscar Figuera que motivó la respuesta de Carreño, pues no fue transmitida ni por el canal de la Asamblea (ANTV) ni por el canal estatal VTV; ambos interrumpieron la transmisión en el momento en el que el diputado Figuera comenzó su derecho de palabra.Por su parte, el Partido Comunista de Venezuela se pronunció sobre el incidente a tavés de su cuenta en Twitter manifestando que el aparato de propaganda gubernamental al impedir la transmisión de la intervención del diputado Oscar Figuera no logrará ocultar su política antipopular y el malestar de este pueblo. "¡Al PCV no lo silencia nadie!", sentenciaron.