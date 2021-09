Soluciones ya: Lo que gremios y activistas esperan de la Mesa de Atención Social acordada en la ronda de negociación en México

14-09-21.-Los temas prioritarios para la mesa, a juicio de Ana Rosario Contreras, deberían ser la vacuna contra la COVID-19, la libertad de los presos políticos, la reactivación del programa de trasplante y la alimentación. Por lo pronto, gremios, activistas y organizaciones sociales constituyeron la asamblea intersectorial de Caracas

Un compromiso, el de constituir una Mesa de Atención Social, aterrizó las discusiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que se realizan en México. Atenazada por la emergencia humanitaria compleja, la sociedad venezolana espera soluciones a problema del aquí y el ahora. Por lo pronto, gremios, activistas y organizaciones sociales constituyeron la asamblea intersectorial de Caracas.

"Lo que nosotros esperamos es que los políticos entiendan que este es el momento de que esa mesa técnica social convoque a los voceros y a la gente que ha luchado por los problemas sociales en Venezuela, y que no se convierta en un nuevo pugilato entre partidos políticos por una decisión propia", subraya Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela. "Si es una mesa social inviten a las ONG, inviten a los grupos sociales organizados, inviten a los grupos como Foro Cívico y a los diferentes componentes de la sociedad venezolana". Lorenzo pidió que "escuchen a la sociedad": La realidad social "la deben llevar quienes la sufren y quienes la defienden".

En cuanto a la asamblea intersectorial –que definió como un espacio horizontal de articulación- enfatizó que llegó la hora de que "quienes creen que la resolución del problema social es hablando, negociando y dialogando, deben sentarse a hablar independientemente del color político".

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, destaca que los acuerdos en México confirman "que siempre hemos tenido razón, porque en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja que el régimen de Nicolás Maduro siempre ha negado".

Celebró la creación de la mesa. "Sí, hay que sentarse todos en la mesa. Alguien dijo una vez que hasta en las peores guerras debe haber un espacio para la vida, y creo que en este momento los venezolanos sí estamos en una guerra: hay unos virus atacando, el colapso. La parte política complica el cuadro: estamos como hijos de padres divorciados, porque no nos atiende nadie", enfatiza.

Mientras los sectores políticos se ponen de acuerdo "sigue muriendo la gente", advirtió Contreras, quien apoya plenamente el acuerdo de salvación nacional propuesto por Juan Guaidó. "Siempre he dicho que la vida no tiene plazos de espera; la vida es hoy".

Saber la verdad de la pandemia es uno de los puntos clave que, en su opinión, deben ser acordados, aunque rememora que no le asombra que no se hable claro oficialmente si desde 2016 el Ministerio de Salud dejó de publicar el boletín epidemiológico. "Cuando escucho la cifra oficial pareciera que es a destiempo, pareciera que los contagiados son cuando llegan los resultados de la PCR que se tomó hace 10 días. Es decir, no estamos viviendo la realidad".

De la mesa "espero soluciones concretas", subraya, y que se incorporen representantes del sector salud y de las ONG. Los temas prioritarios, a su juicio, deberían ser la vacuna contra la COVID-19, la libertad de los presos políticos, la reactivación del programa de trasplante y la alimentación.

Los gremios de docentes siguen a la espera de que los convoquen. "Nos habían dicho que iban a llamar a las organizaciones sindicales para participar", explica Edgar Machado, presidente de Sinvema. Espera que les permitan informar las condiciones en las que están los centros educativos y la población de maestros, estudiantes y trabajadores.