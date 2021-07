Arias Cárdenas, Elías Jaua y Érika Farías quedaron excluídos de las primarias del Psuv

02-07-21.-El ex-gobernador del estado Zulia y embajador de Venezuela en México, Francisco Arias Cárdenas, el ex ministro Elias Jaua al igual que Érika Farías, alcalde del municipio Libertador, fueron excluidos de las primarias del Psuv este viernes, según anunció Diosdado Cabello.Arias Cárdenas y Jaua aspiraban a disputarle la candidatura a los actuales mandatarios, Omar Prieto en Zulia y Héctor Rodríguez en Miranda, respectivamente.En este sentido, Arias Cárdenas aseguró que llegó de segundo lugar en las postulaciones, pero que la dirección nacional tomó la decisión de no incluirlo, a lo que afirmó tajantemente: "yo acato la decisión".Como buen militar el oriundo del Táchira informó que "no puede ir" porque además el canciller Arreaza lo llamó está mañana y le ordenó seguir con sus funciones de embajador en México por instrucciones del presidente Maduro.Por su parte, Elías Jaua afirmó que "la escogencia de precandidatos, de acuerdo con el reglamento del PSUV, no solo dependía del número de postulaciones, sino también de otras decisiones. Seguiremos luchando por la unidad programática del chavismo y por un buen porvenir para Venezuela", dijo a través de su cuenta en Twitter.En Caracas, la actual mandataria, Érika Farías fue excluida de la posibilidad de participar como precandidata en las primarias para la alcaldía del municipio Libertador. Ya que para pasar a la siguiente fase requería el apoyo de al menos 30% de las UBCH de la capital, pero no lo logró.Además de los tres dirigentes del PSUV anteriormente mencionados, otros gobernadores que no podrán participar como precandidatos del Pusv son:Vargas: José Manuel SuárezPortuguesa: Rafael CallesSucre: Edwin RojasTrujillo: Henry Rangel Silva