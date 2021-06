Ex-ministros de Chávez entregaron al CNE una carta pidiendo fecha para un revocatorio a Maduro

Credito: Archivo

08-06-21.-Este lunes, los exministros del presidente Hugo Chávez Frías, Héctor Navarro, Ana Elisabeth Osorio, Gustavo Márquez, Oly Millán, junto a un grupo de intelectuales y miembros de los movimientos Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y Grupo Pensamiento Crítico entregaron un documento al Consejo Nacional Electoral (CNE), en donde solicitan un pronunciamiento sobre la fecha para activar un referendo revocatorio.



La carta dirigida a los rectores del organismo electoral explica que “una vez transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento (20%) de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”, según el artículo 72 de la Constitución de Venezuela.



“Esta es una norma constitucional que no admite interpretaciones ya que el período para el cual fue elegido estuvo determinado desde el momento en el cual se produjo la elección correspondiente y cualquier modificación del mismo significaría una violación flagrante del texto constitucional. Es el caso, señores rectores”, afirma la carta.



En ese sentido, solicitaron formalmente al ente electoral y sus rectores, “con carácter de urgencia”, un pronunciamiento definitivo sobre el revocatorio.



Por su parte, el pasado 24 mayo un grupo de once dirigentes políticos de todas las tendencias entregó un documento al Consejo Nacional Electoral (CNE), para comenzar la activación del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro.



Personalidades como César Pérez Vivas, Nícmer Evans y Nelson Chitty, se unieron en una sola petición al ente comicial, en una misiva dirigida al vicepresidente Enrique Márquez: que se inscriba el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) para activar el revocatorio.

