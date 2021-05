Zulia: Di Martino se enfrenta a Omar Prieto en la batalla interna del PSUV: "Cuando usted llegó a la política, yo ya era Alcalde"

Giancarlo Di Martino y Omar Prieto Credito: NAD

28-05-21.-El exalcalde de Maracaibo Giancarlo Di Martino salió al paso a las reacciones del gobernador del Zulia, Omar Prieto, quien aseveró que estaba jugando «posición adelantada» al postular su nombre para los próximos comicios municipales. «No me ataque, yo solo soy un venezolano y un revolucionario que quiere luchar por Maracaibo, no merezco sus descalificaciones», dijo el actual Cónsul de Venezuela en Milán.



El gobernador Prieto hizo un exhorto a los dirigentes que aspiran medirse en las megaelecciones, pero en clara alusión a la propuesta hecha por Di Martino. «Yo le pido a los compañeros y compañeras, que están aspirando, no jueguen posición adelantada», indicó este jueves en su programa matutino.



Señaló además que «hay quienes tienen 2o años fuera del país… parece que estuviera escuchando a un militante de Acción Democrática… perdido». Explicó además que la escogencia de los candidatos del PSUV se hará consultando a la base y siguiendo una metodología.



La respuesta de Di Martino no se hizo esperar. «Camarada Omar Prieto, tenemos una contienda democrática con su metodología, y eso me da derecho a colocar mi nombre, más con mi experiencia. Fui alcalde de Maracaibo de 2000 a 2008. Y tú fuiste testigo del trabajo que hice, valorado, incluso, por el gigante Chávez».



Asimismo, puso sobre la mesa sus credenciales y gestión en la administración pública. «La experiencia adquirida en Milán, me permite afinar el trabajo que ya hice como Alcalde de Maracaibo, y en que la convertí en la primera ciudad de Venezuela. Siempre me esforcé para prepararme en el exterior en función de hacer una buena gestión para Maracaibo».



«Lo dijo Nicolas Maduro, que uno oye hablar a una persona y dice tremendo cuadro, excelente, extraordinario, pero cuando asumen un cargo en vez de construir destruyen; no tienen la experiencia, ahora yo tengo la experiencia y aspiro desarrollar la Carta de la ciudad en Maracaibo», dijo en un extenso hilo publicado en Twitter.



«La Carta de la Ciudad que propongo para Maracaibo e identificar los problemas en cada área, es una experiencia vieja que se hizo en Barcelona, España, en 1992 y cambió la ciudad; ahora tendríamos que agregarle al tema de la salud el covid-19,que se aborda con el Gobierno Nacional (…) lo primero que hay que hacer en Maracaibo es la “Carta de la Ciudad”, la cual incluya un esquema de las diferentes áreas como seguridad, cultura, turismo, educación, comercio, deporte y convocar a expertos profesionales, con el fin de abordar los problemas en cada una de las áreas», detalló.



Dijo no entender el por qué de la reacción del mandatario zuliano. «Camarada Omar Prieto, usted que se molestó por mi aspiración, déjeme decirle que Venezuela es una patria democrática, que el Partido PSUV es el partido democrático más grande de la tierra, con reglas democráticas, y esas reglas democráticas son las que me permiten participar».



«Hablas como si yo estuviese desfasado, dices que el Zulia ha evolucionado mucho, y no voy a comparar tu gestión con la mía como Alcalde de Maracaibo, pero qué lejos está tu gestión de la que hizo Francisco Arias Cárdenas», prosiguió Di Martino en su mensaje público a Omar Prieto.



Aclaró, además, que está dispuesto a acatar lo que determine el partido oficialista. «En la revolución yo he aprendido, camarada OmarPrieto, que los enemigos no son los revolucionarios, sino los opositores golpistas, a ellos es a quien debemos atacar, pero no podemos caer en el sectarismo de agredir a todo el que aspire dentro de la revolución. Aspirar es un derecho democrático, no me ataque, yo a la final me apego al Partido PSUV, si el partido dice que es “no” y si el presidente de la paz, Nicolás Maduro, me dice que es “no”, pues es “no”.Y listo. Pero no puedes atacar a todo el que quiera aspirar».



«No me vuelvas a llamar adeco»



«Compañero Omar Prieto, fuiste capaz de insinuar que yo soy adeco, y eso es una agresión baja de tu parte hacia mí que conoces mi trayectoria revolucionaria. Te ruego desde lo más profundo de mi corazón que no me vuelvas a llamar adeco. Ten un poco de respeto hacia mi persona», reclamó el exalcalde de Maracaibo.



«Amigo Omar Prieto, sabes que soy un hombre disciplinado, y no solo lo digo, sino que he demostrado mantenerme siempre bajo la disciplina del Psuv y las órdenes de Nicolás Maduro; no veo en qué te pudo haber ofendido que yo colocara mi nombre como aspirante».



«Aunque usted deja entrever que estoy desconectado de Maracaibo, déjeme decirle que, con la experiencia en Milán, vuelvo hacer de Maracaibo la Primera Ciudad de Venezuela, aún con la crisis. Te quiero y te aprecio, pero tengo que responder a tu ataque. Esos años que he estado en Milán los he utilizado para pulir mis conocimientos sobre cómo se gestiona el tema de la seguridad ciudadana, cómo se activa y gestiona el tema del comercio, del turismo, del deporte, la cultura».



«Cuando usted llegó a la política, yo ya era Alcalde»



«Otra cosa que quiero decirle al camarada, sin ánimos de polemizar y menos de atacarlo, es que yo no tengo 20 años fuera del país, tengo los años suficientes para aprender cómo se gestionan grandes ciudades, grandes problemas, incluso como el del covid 19. Lo aprecio y lo respeto, pero dada su posición pública sobre mi nombre en la lista de aspirantes, tengo que decirle que yo no soy un improvisado. Cuando usted llegó a la Alcaldía de San Francisco yo tenía años en la política. Ya era Alcalde de Maracaibo».



Di Martino aprovecho para pedir respeto por quien antecedió a Omar Prieto en la Gobernación del Zulia. «Atacaste de manera desconsiderada al comandante Francisco Arias Cárdenas y ahora me atacas a mí. No fue justo tu ataque a Arias, no se lo merece. Es uno de los mejores gobernadores que ha pasado por el Zulia».



«Su posición sobre mi aspiración en las megaelecciones dejan mucho que desear, no me ataque, yo sólo soy un venezolano y un revolucionario que quiere luchar por Maracaibo, no merezco sus descalificaciones», exigió.



Durante su exposición en redes sociales, Di Martino recordó con un video la deferencia y consideración que, en su momento, le dispensó el expresidente Chávez, reconociendo su labor y lealtad.









Esta nota ha sido leída aproximadamente 302 veces.

La fuente original de este documento es:

NAD (https://noticialdia.com/2021/05/di-martino-dispara-en-las-redes-contra-los-ataques-de-omar-prieto/)