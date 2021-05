MAS: Decisión del CNE de 60% listas y 40% personalizada no resuelve problema de representación proporcional

Segundo Meléndez, presidente del Mas Credito: Prensa Solidaridad

24-05-21.-Segundo Meléndez, presidente nacional del Movimiento al Socialismo, MAS, advirtió que la tolda naranja no comparte la disposición que el Consejo Nacional Electoral, CNE, recientemente planteó como solución para la representación proporcional de la sociedad en los cuerpos colegiados de representación popular. “Decidieron que el sesenta por ciento de los cargos a elegir sean por listas y el cuarenta por representación personalizada, lo que no resuelve el problema de la representación proporcional”.



Explicó que con esta decisión, se mantendría una “alta sobre-representación” de las mayorías, tal como ocurrió en 2010, en 2015 y como acaba de ocurrir en 2020 donde las fuerzas que obtuvieron la mayoría, quedaron con una representación mucho mayor a los votos que obtuvieron. “En 2015 la oposición ganó las parlamentarias por un escaso margen, sin embargo obtuvo una representación de más de las dos terceras partes del órgano legislativo, mientras que en 2020, el oficialismo, con el sesenta y ocho por ciento de los votos, obtuvo más del noventa por ciento de la representación en los curules del parlamento”.



Precisó que la representación en los órganos de representación popular debe ser proporcional, tal como lo señala el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través del principio de la personalización del voto y el principio de la representación proporcional, “ninguno de los dos está por encima del otro y en consecuencia, los órganos encargados de adelantar los procesos tienen que hacerlos conforme a estos principios”.



Recordó que en 2009, “una Asamblea Nacional absolutamente representativa del oficialismo, en razón del error que cometió la oposición en 2005 de no participar en las parlamentarias de entonces, aprobó una Ley Orgánica de Procesos Electorales que en su artículo 8 viola la Constitución al establecer un sistema paralelo de elección, que redujo la elección proporcional a la elección por lista y de ahí, el problema que venimos arrastrando a lo largo de estos periodos constitucionales”.



Hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral a reconsiderar su decisión y buscar el “mecanismo idóneo para que la selección de los cuerpos colegiados que resulten electos el 21 de noviembre, sea conforme al principio constitucional de la representación proporcional”.



Por otra parte, el dirigente naranja celebró que las nuevas autoridades del ente comicial haya mostrado interés en “revisar los distintos problemas pendientes que existen en material electoral y estén buscándoles solución” a fin de que puedan ser implementados, “con participación de todos los sectores sociales y políticos interesados en la normalización de la vida institucional del país”.





Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda