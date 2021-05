PCV denuncia que el presidente de la AN no consultó votos en contra o abstenciones sobre ley Antibloqueo

15-05-21.- El partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció que el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela no consultó votos en contra o abstenciones para declarar "unanimidad" en torno al "Acuerdo" para implementar la "Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los DD.HH"."A la sesión asistió la diputada Luisa González; cuya postura era votar contra el "acuerdo". Sin embargo, Jorge Rodríguez no consultó los votos en contra o abstenciones. Esta posición será consignada por escrito ante la Secretaría de la AN, como indica el Reglamento", aseguró la tolda política a través de su cuenta en la red Twitter.Para el PCV, "la derrota de la injerencia imperialista exige una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano. El gobierno va en otra dirección: favorece al gran capital y pulveriza los derechos del pueblo".Asimismo, manifestaron "que la llamada Ley “Anti-bloqueo”, lejos de proteger los intereses de la Patria y el pueblo frente a la agresión imperialista, constituye un grave retroceso que profundizará las vulnerabilidades económicas del país"."Este instrumento inconstitucional, es expresión del "Pacto de élites" y pretende darle visos legales a la política económica entreguista y subordinada a los intereses del capital que ejecuta el Gobierno Nacional", denunciaron.En este mismo contexto exigieron "el cese de la impunidad sobre quienes han cometido delitos de lesa humanidad contra el pueblo al solicitar la aplicación de sanciones como medio de presión política".