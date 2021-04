MAS: Venezolanos aspiran designación de CNE “imparcial, transparente y confiable”

El presidente nacional del Movimiento al Socialismo, MAS, Segundo Meléndez, Credito: CP

21-04-21.-Segundo Meléndez, Presidente nacional del Movimiento al Socialismo, MAS, advirtió este martes que en las próximas dos semanas debe ser designado el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y que los venezolanos aspiran a que ésta sea una instancia “imparcial, transparente y confiable” deseo que señaló, es repaldado desde la tolda naranja, “porque entendemos que sobre esa base, es posible encontrar un camino para solucionar los graves problemas que tiene nuestro país”.



Hizo un llamado a los sectores opositores representados en la Asamblea Nacional a “atender la voluntad y lo que es el querer de los venezolanos” mientras que a las fuerzas del gobierno que son mayoría y tienen toda la capacidad de decidir los exhortó a entender que Venezuela “necesita paz, reinstitucionalizarse y seguir el camino que permita salir de la crisis”.



Para el dirigente naranja, el dilema en Venezuela sobre un nuevo órgano electoral conduce tanto a la posibilidad de un Consejo Nacional Electoral confiable, “como un también a un ente que al no ser tan honesto, podría arrastrarnos a hacer interminable la crisis política que vivimos”, por lo que a su juicio, lo que queda es “encomendarnos a Dios y que en su infinita bondad, se compadezca de los venezolanos e ilumine la mente de quienes tienen la capacidad de decidir para ayudar a Venezuela”.



Urge unidad opositora



Segundo Meléndez señaló que, de acuerdo a la interpretación de la realidad y la política del MAS, Venezuela vive una “profunda y larga crisis económica, política y social insoportable” a consecuencia del “anacronismo” de quienes dirigen el país y que se ha visto agudizada por “la sanciones fiscales y económicas que pesan sobre la República, producto de la acción de gobierno extranjeros, además de la desagradable situación que ha generado la pandemia”.



En su opinión, el país no ha tenido salidas viables hasta la fecha gracias a los mecanismos del Gobierno “de control social, de represión y de acciones que impiden la expresión libre y voluntaria de los venezolanos”, mientras que por otra parte, insistió que se debe a la “irresponsabilidad de los sectores opositores que no hemos sido capaces de entender la magnitud de la gravedad de la crisis y encontrar una salida”.



Precisó que la causa de que la oposición no haya podido aportar una solución radica en la “dispersión y división de las fuerzas políticas opositoras, que de haber tenido capacidad para unirse, seguramente hoy tendríamos una situación distinta” por lo que exhortó a los factores democráticos a que “busquemos la manera de entendernos y acordarnos en una estrategia política común que nos permita actuar con éxito frente al régimen, algo que creemos a pesar de las diferencias, de las divergencias y de la oposición plural porque por encima de eso, está la necesidad de los venezolanos y los intereses del país”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 229 veces.

La fuente original de este documento es:

CP (https://contrapunto.com/nacional/politica/mas-venezolanos-aspiran-designacion-de-cne-imparcial-transparente-y-confiable/)