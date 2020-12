PCV exige al CNE revisar asignación de curules en la AN

Óscar Figuera, secretario general del PCV Credito: UR

12-12-20.-El diputado Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela(PCV), única organización de izquierda que en representación de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) está presente en la nueva Asamblea Nacional, exigió al Consejo Nacional Electoral(CNE) revisar el método de asignación de curules usado en los comicios del 6D por presentar, a su juicio, notables incongruencias.



“No hay concordancia entre el % de votos obtenidos y el número de diputados asignados, así vemos que el partido de gobierno, PSUV, con el 67% de los sufragios obtiene más del 91% de los cargos de elección popular”, indicó el parlamentario de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR).



“Hemos venido, junto a la camarada Luisa González, diputada suplente, a nuestra proclamación como representantes de la APR, única coalición de izquierda en la nueva Asamblea Nacional”, destacó.



“Es nuestro deber en este contexto denunciar que, además de la censura a la APR y el visible ventajismo durante la campaña, también con el método de asignación de curules se benefició al PSUV, dado que sus votos eligieron 2 veces, una vez en las listas regionales, votación que no se descontó por estado, sino que se sumó a la lista nacional de 48 diputados” explicó Figuera.



“El CNE está en la obligación de revisar y rectificar esa metodología que no respeta la correspondencia entre el voto emitido y el número de curules, de respetarse, la APR contaría con una representación de entre 7 a 9 diputados en la AN”, resaltó.



“Además demandamos que se aclare oficialmente el caso de la elección de Luis Parra, que no tiene que ver con un juicio de valor sobre su persona, sino que nos dejó a buena parte de las y los electores con muchas dudas sobre la actuación del árbitro electoral. El CNE debe hacer los mayores esfuerzos por mantener la transparencia, porque ha dejado en el aire varias situaciones que permiten su cuestionamiento”, finalizó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 541 veces.

La fuente original de este documento es:

APR (https://prensapcv.wordpress.com/2020/12/11/pcv-exige-al-cnerevisar-asignacion-de-curules-en-la-an/)