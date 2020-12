Rector Luis Fuenmayor: Los resultados de las parlamentarias deben preocupar al partido de gobierno

Fuenmayor Toro, rector suplente del CNE Credito: Archivo

08-12-20.-Se vio poca gente en los centros de votación, este domingo 6 de diciembre, porque fue poca gente, pero eso no quiere decir que no fue nadie, aseguró este martes durante una entrevista en Unión Radio el rector suplente del CNE, Luis Fuenmayor.



Para el PSUV este es un fracaso, están en 16% de los votos, analizó. “Eso es para que cualquier partido de gobierno esté preocupado”.



Hay suficientes centros para que haya 31% de participación sin ver los centros abarrotados, subrayó.



Hasta ahora no he visto resultados dados por otros distintos del CNE, acotó Fuenmayor.



A su juicio, nadie puede arrogarse la abstención. Hay que apropiarse paulatinamente del camino del voto. “Una de las victorias de este proceso es que hubo elecciones”.



Mientras esta situación siga así el que pierde es el pueblo venezolano, enfatizó



Los acompañantes internacionales han perdido toda credibilidad, lo que todo el mundo ve ellos no lo ven, lamentó.



El CNE no facilitó el voto cruzado, señaló, y la propaganda se centró en entubar el voto.



En el tiempo de entrega de resultados el CNE fue ineficiente, comentó.



Uno de los retos es lograr un CNE que sea imparcial, con dos representantes del oficialismo, dos de la oposición y uno independiente: “El de ahora es mejor que el de Tibisay, y tenemos que lograr uno mejor”.