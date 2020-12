Canadá no reconoce resultados electorales y el canciller Arreaza responde que ese país se cree tribunal electoral de Venezuela

07-12-20.-El gobierno de Canadá se pronunció en contra de las elecciones celebradas este domingo en Venezuela, y dijo a través de su Ministro de de Relaciones Exteriores, Francois Philippe Champagne, quien publicó en Twitter que no reconocerán los resultados."Canadá no reconocerá los resultados del proceso electoral del 6 de diciembre en Venezuela. Estamos con la gente de Bandera de Venezuela en su lucha por restaurar la democracia", expresó Chqampagne.Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, respondió a través de cuenta en Twitter, que “ahora resulta que Canadá también se cree tribunal electoral de Venezuela”."Desprecian el Derecho Internacional. No apoyan las elecciones y quieren restaurar la democracia. A nosotros no nos gobierna una reina, ni el capital", agregó.