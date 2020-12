CNE: Retrasos en entrega de resultados se debió a "fallas eléctricas"

07-12-20.-El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral –CNE-, Leonardo Morales, politólogo y consultor político-electoral, destacó que los protocolos sanitarios se convirtieron en protagonistas de las elecciones parlamentarias. “Hubo que introducir un elemento adicional que fue el tema de la pandemia” cuyo objetivo primordial era evitar que el proceso comicial se convirtiera en una fuente de contagio de coronavirus”.

En entrevista con Eduardo Rodríguez en el espacio A Tiempo de Unión Radio, indicó que se actuó responsablemente tomando como ejemplo a otros países que tuvieron comicios en pandemia, entre ellos las presidenciales de Estados Unidos –EEUU-. “Los fuimos estudiando para hacer debida cuenta de lo que hicieron cada uno de ellos”.

«Veremos más tarde si el proceso electoral produjo mayor contagio, que lo digan los expertos en la materia, pero el CNE cumplió aunque quedan algunos sinsabores como haber dado el resultado electoral a tan altas horas de la noche”, enfatizó.

Admitió que el proceso en sus inicios se retrasó debido a la “propia crisis del país. Ayer permanecieron durante mucho tiempo algunos estados sin luz, incluso en el momento del cierre hay estados que se mantenían sin energía eléctrica y así no hay manera de que las máquinas puedan enviar los resultados”.

Agregó que a eso hay que sumarle que en materia de telecomunicaciones no andamos muy bien en el país, este conjunto de elementos hizo que una información que ha debido llegar al centro de totalización en no más de una hora, llegara a las doce y tantas de la noche, no pudimos llegar al 100 %, pero pudimos dar algunos resultados”.

Espera que este lunes se pueda dar el resto de los resultados «si hay las condiciones técnicas para hacerlo, como haber retornado el servicio eléctrico y en algunos casos el telefónico”.

Opina que esa idea de que hay que tener un alto porcentaje de la transmisión en la mano para dar resultados es inadecuada y excesivamente conservadora. “Países con sistemas electorales mucho menos adelantados que nosotros comienzan a dar resultados cada cierto tiempo, desde que se escruta la primera mesa, pero aquí insistimos en tener entre 80 y 90 % para poder dar los resultados”.

Informó que hasta esta madrugada había sido escrutado 70 % de las transmisiones “lo que arrojaba una participación de aproximadamente 31 % de electores inscritos en el registro electoral.

En cuanto a la prórroga del proceso de votación, señaló que «se hicieron algunas consultas con diversos actores políticos y se consideró la posibilidad de extenderlo una hora más a pesar de que la intención de algunos otros era que se extendiera por mucho más tiempo, no sirvió para absolutamente nada porque creo que nadie llevó un elector más a votar ya a las seis de la tarde la sentencia estaba dictada».

«Los resultados no variaron en absolutamente entre las 6 y las 7 de la noche», aseveró.