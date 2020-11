(VIDEO) PCV y APR también protestaron frente a Televen para exigir que se les dé espacio para expresar su propuesta

30-11-20.-Militantes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) acudieron¡ el pasado viernes 27 de noviembre a las inmediaciones de Televen, en el municipio Sucre del Área Metropolitana de Caracas, para protestar por lo que califican un cerco mediático contra la Alianza Popular Bolivariana (APR) coalición con el PPT y otras organizaciones, para participar en los debates de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.



Diversos dirigentes de la tolda denunciaron que varios medios privados tienen un rol en lo que consideran un bloqueo informativo contra el movimiento popular revolucionario». Allí, piden que los dejen exponer sus ideas y propuestas.



El cineasta y diputado Carlos Azpurua, afirmó a las puertas de Televen que están exigiendo sus derechos políticos y «el respeto a la libertad de expresión» y calificó de «irresponsable» el hecho que no les dejen expresar en los medios de comunicación.



"¿Cuál es el miedo que haya una crítica desde la izquierda? Están radicalizando una lucha de una manera equivocada. No somos enemigos de la revolución. Al contrario, queremos llegar al parlamento a plantear de una manera crítica nuestras observaciones que tenemos con este proceso", manifestó a los medios.



Por su parte, el candidato a la Asamblea Nacional por APR-PCV, Luis Daniel Barrios, aseveró que sigue registrándose las restricciones contra la coalición que representa porque "el gobierno no quiere que la alternativa no aparezca en los medios de comunicación, menos del Estado y menos en los privados. Necesitamos expresar al país, a la patria, que nosotros somos la alternativa".



Cabe recordar que El PCV y la Alianza Popular Bolivariana APR, coalición con el PPT y otras organizaciones protestaron el 19 de noviembre frente a Venezolana de Televisión (VTV) para rechazar la censura que ha ejercido el canal del Estado contra sus candidatos a diputados de la Asamblea Nacional (AN) en el período de campaña que inició de cara a los comicios legislativos convocados para el 6 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE).