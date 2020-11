El PCV Zulia denuncia irregularidades en el simulacro de votación "para confundir a electores"

Credito: Panorama

19-11-20.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció irregularidades presentadas en los dos simulacros de votación, citando el caso puntual de un circuito, el número 11 del Zulia, donde los electores marcaban la opción de la Alternativa Popular Revolucionaria y aparecían otros nombres que no tienen nada que ver con esta organización politica.



Así lo expresó Neira Lathulerie, secretaria de organización del PCV, destacando que entienden la necesidad de que el proceso transcurra en paz, pero "no pueden permitir ser testigo de anomalías en el simulacro y no hacerlas públicas".



"Dejamos bien claro ante el electorado estas denuncias que con sus respectivas pruebas, fueron presentadas ante el Consejo Nacional Electoral. Se trata de un simulacro, pero igual arroja unos resultados y como partido nos corresponde, a través de los voceros principales del PCV en la región, formular la denuncia", agregó la vocera comunista.



La oposición venezolana también denunció este lunes 16 de noviembre que los ciudadanos que acudieron a dos simulacros electorales en los últimos 30 días fueron "coaccionados" para participar en el proceso con el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) buscaba ensayar los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre.



El llamado Observatorio Contra el Fraude, creado por la oposición para vigilar los comicios en los que no participará, denunció también "amenazas" a los venezolanos que gozan de bonos otorgados por el Gobierno y empleados de la administración pública a fin de que participaran en los simulacros del 25 de octubre y 15 de noviembre.



Aseguró que cuentan con una testigo que está en disposición declarar sobre su experiencia en el simulacro del pasado domingo, donde un operador de la máquina del CNE la persuade para que consecutivamente votara por la opción del Psuv.



Denuncia de sabotaje



Gustavo Lara, secretario político del PCV y candidato por voto lista, alertó sobre posibles infiltrados que buscan hacer actos de sabotaje de cara al proceso electoral del próximo 6 de diciembre.



También Lathulerie solicitó una reunión de urgencia con líderes del Psuv, para aclarar las declaraciones de un candidato de esa fracción política, en las cuales "de forma irresponsable" vincula al PCV con el paramilitarismo colombiano.



"Como PCV insistimos en nuestro principio fundamental del combate al imperialismo, al capitalismo, al fascismo, sionismo y muy particularmente al paramilitarismo. Salimos con la Alternativa Popular Revolucionaria, porque queremos profundizar y consolidar el proceso revolucionario. Es necesario dejar claro que estamos en contra de estas expresiones que han hecho tanto daño y están ligadas a gobiernos asesinos", concluyó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 487 veces.

La fuente original de este documento es:

panorama (https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/El-PCV-denuncia--irregularidades-en-el-simulacro-de-votacionpara-confundir-a-electores-20201119-0020.html)