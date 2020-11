UNICEF pidió a candidatos “no instrumentalizar" la ayuda humanitaria que se distribuye en Venezuela

04-10-20.-La agencia de las Naciones Unidas dedicada a la niñez y la adolescencia, UNICEF, exigió a los candidatos que participan en las elecciones parlamentarias del 6-D “a no instrumentalizar la ayuda humanitaria que se distribuye en Venezuela“, esto en el marco del inicio de la campaña electoral para escoger a diputados a la Asamblea Nacional (AN), el próximo 6 de diciembre.A través de su cuenta en la red social Twitter la agencia indicó que el objetivo de la institución es “apoyar a los niños, niñas, adolescentes y sus familias“.“En el marco de la campaña electoral que comienza hoy #3Nov, UNICEF hace un llamado a todos los actores políticos a no instrumentalizar la ayuda humanitaria que se distribuye en Venezuela, cuyo objetivo es estrictamente apoyar a los niños, niñas, adolescentes y sus familias”, expresó.La agencia de la ONU aseveró que "UNICEF trabaja con base en los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad, independencia y humanidad. Los suministros y el apoyo que ofrecemos en el país son gratuitos y NO deben ser utilizados con fines distintos a la atención de los niños y sus familias".