(VIDEO) Evo Morales llama a ideologizar a las Fuerzas Armadas de América Latina para sacarlas de la doctrina norteamericana

El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019) insistió este domingo en que hay que ideologizar a las Fuerzas Armadas de América Latina y sacarlos de esa doctrina norteamericana, al tiempo que agregó sobre la necesidad de crear y desarrollar en el sector militar la conciencia para que no atente contra su pueblo.En una entrevista especial concedida al programa Aquí con Ernesto conducido por el periodista y ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el líder indígena señaló que la derecha fascista, racista, el imperio y el capitalismo quieren a pueblos sin culturas, sin memorias, sin historias, por lo que saludó a la diversidad cultural, ya que es la riqueza cultural a la identidad, y es la fuente de la unidad.“Esto es una lucha profunda que tenemos que dar todavía, y desde Estados Unidos intentarán dividirnos, no podemos entrar en el juego, hay que entrar en reflexión”, indicó.En cuanto al impacto internacional de cambio que se da en la geopolítica de la América Latina al retornar un Movimiento de Izquierda como el MAS al poder en Bolivia, Morales resaltó que una vez más se demostró al mundo entero que con democracia se puede derrotar los golpes y las dictaduras, dando una esperanza a la América Latina y a los pueblos del mundo. “Con conciencia y en democracia es posible liberarse políticamente y económicamente de las dictaduras”, dijo.“Nuestra tarea es seguir avanzando, pero también integrarnos, yo tengo mucha esperanza que se liberen algunos países de América para restablecer y restituir la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), todo es cuestión de tiempo”, refirió.Morales señaló que el imperialismo y el capitalismo no quieren un modelo económico mejor, sino modelos económicos sometidos al capitalismo mediante el neoliberalismo.Destacó, que el pueblo a través del voto eligió un modelo económico basado en la nacionalización de los recursos naturales y para la industrialización. “La mejor forma de garantizar la economía en Bolivia, es la restitución a la importación con la industrialización”, añadió.En cuanto a los retos y desafíos que tendrá el nuevo presidente electo Luis Arce, indicó que acompañará al Ejecutivo Nacional y al Movimiento al Socialismo (MAS) como militantes, dirigentes e instrumentos políticos soberanos al pueblo, y afirmó que van a impulsar el Movimiento político.“Tenemos una larga tarea que superar de seguir dando esta batalla ideológica, programática, política, social y cultural. Junto al presidente y como militantes tenemos que levantar nuevamente a Bolivia”, puntualizó.