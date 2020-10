(VIDEO) Entrevista a Yul Jabour (PCV): La confidencialidad y el secreto no han servido mucho en historia de los pueblos

22-10-2020.- Realizamos esta entrevista a Yul Jabour, diputado a la Asamblea Nacional venezolana por dos períodos y candidato del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre de 2020. Jabour es candidato en la lista regional por el Distrito Capital. También ha sido diputado al Parlasur y en el Parlamento Andino.

La entrevista la realizamos en el Teatro Cantaclaro, sede del partido en Caracas, con fondo del mural de Gabriel Bracho. A continuación, un índice con los puntos más interesantes de la entrevista, para que pueda ir a los puntos que más le interese, o mejor aún: véala completa.

VIDEO:

1:15 Yul Jabour hace un completo balance de las relaciones del PCV con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y todo lo que causó que surgiera la Alternativa Popular Revolucionaria, incluyendo el acuerdo de 19 puntos entre ambos partidos, que el PCV afirma que no fue cumplido. Dicho acuerdo fue aprobado por la Conferencia Nacional del PCV, con delegados enviados desde todo el país. Aunque se habían acordado reuniones mensuales de evaluación, no hubo más reuniones PCV-PSUV luego de la firma del acuerdo, excepto por temas muy puntuales no relacionados con el mismo. De allí Jabour explica cómo el Comité Central decidió incorporarse a la Alternativa Popular Revolucionaria #APR ante la ausencia de reuniones y de articulación con el PSUV y fuerzas bolivarianas.



20:05 Jabour presenta algunos de los planteamientos de la Alternativa Popular Revolucionaria para la Asamblea Nacional



22:05 Sobre el salario digno para los trabajadores públicos y pensionados, que es una de las propuestas del PCV: ¿De dónde saldrían los recursos para pagar un sueldo justo?



26:28 El PCV plantea un modelo de gestión multiple en las empresas del Estado, donde participen los representantes del Estado + los trabajadores y trabajadoras + las comunidades. Plantea que se formen consejos de trabajadores y trabajadoras en estas empresas. Piden empoderar a los trabajadores y a la comunidad, y no que venga el sector privado a encargarse de las empresas públicas porque "son los que saben producir"



28:18 Le preguntamos: ¿Qué le respondería a quienes dicen que hay que darle prioridad a la empresas privada porque son los que saben, y dado el bloqueo, si se pone las empresas en manos de trabajadores sin experiencia, eso podría poner en riesgo la producción y la alimentación de millones de personas? Explica Jabour que el PCV no desconoce al sector privado y es importante una alianza con ellos, siempre que no estén subordinados a las corporaciones que conforman el Imperialismo.



31:11 Sobre la Ley Antibloqueo: ¿el PCV emitirá un nuevo comunicado ante las correcciones que se le hicieron, o mantienen su línea? Señala Jabour que hubo cambios de forma pero no de fondo, la ley permite hacer cualquier tipo de transacción con los recursos del Estado venezolano a potestad del Ejecutivo y en confidencialidad. Dice que la ley permite vender Pdvsa.



36:40 ¿Qué opina sobre los controles propuestos por Luis Britto García, que deben existir en todo el Estado venezolano y las empresas públicas? ¿Y el tema de la corrupción?



42:31 ¿Cómo se van a llevar el PCV y el PSUV en la Asamblea Nacional? ¿Será una tiradera de piedras, en la que será imposible trabajar juntos? ¿Hay coincidencias en algunos temas? ¿Qué le aconseja a alguien que sea chavista pero no quiera votar por el PSUV?



49:00 ¿Qué opinan de aliados como China o Irán ayudando a reconstruir empresas del Estado, como Pdvsa?



54:00 ¿Apoyarían desde el PCV empresas mixtas con China o Rusia, y de qué manera?



57:07 Sobre la confidencialidad en la Ley Antibloqueo: "La confidencialidad y el secreto generalmente no han servido mucho para el tema de la transparencia en la historia de los pueblos y la historia de gobiernos. Lo que siempre ha servido es que se le hable con la mayor claridad al pueblo. Por eso, muchas veces demandamos al gobierno nacional desde el PCV que se le hable con la verdad al pueblo. Este pueblo ha desarrollado un alto nivel de conciencia que le ha permitido resistir los embates producto del sistema capitalista hasta el día de hoy". Llamó a confiar al pueblo diciéndole la verdad, publicando los informes del BCV y de los ministerios en temas como alimentación, el campo, las tierras, la economía, la moneda y similares se les informen al pueblo y se debatan, que se gane la conciencia de las y los trabajadores.



59:27 ¿Trump o Biden? ¿Con alguno habrá cambios en las sanciones contra Venezuela?



Entrevista y cámara: Luigino Bracci Roa