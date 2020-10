Canciller Arreaza aseguró que Capriles se ha reunido varias veces con Maduro en privado

07-10-20.-El canciller Jorge Arreaza afirmó este martes que el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, se ha reunido varias veces con Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno de Venezuela en privado.

Durante una entrevista con el diario El País de España, Arreaza dijo que solo a principios de 2020 Capriles tuvo dos reuniones secretas con Maduro y otras tantas con Jorge Rodríguez.

"Con ese sector de la oposición venezolana el propio presidente se reunió a principios de año en dos oportunidades. Jorge Rodríguez creo que ya perdió la cuenta y finalmente se fue decantando la posición de un grupo hacia la democracia y de otro de mantenerse en un plan gringo golpista, y, bueno, quedaron los que quedaron", dijo el canciller.

En la entrevista, Arreaza aseguró que de las reuniones entre el Gobierno y Capriles, así como con Stalin González, junto con los que están en la mesa de diálogo nacional, se produjeron los "indultos" a los presos políticos.

"Se llegaron a acuerdos importantes con ese sector de Henrique Capriles, Stalin González y otros, más los miembros de la mesa nacional de diálogo. De ahí se produjeron no solo los perdones e indultos que tuvieron peso y un costo político para la base chavista importante. Dejar en libertad a quienes intentaron matar al presidente, derrocar al gobierno, quienes fueron responsables de violencia política en el año 2017", indicó.

El funcionario oficialista dijo que también se dieron otros pasos importantes en cuanto a las garantías electorales, como la supervisión conjunta del proceso.

"Si el señor Capriles recibió mucha presión… Hemos sabido que las personas que se inscribieron para ser candidatos han recibido presiones de todo tipo, no me atrevo a decir, porque no tengo las pruebas, incluso qué tipo de presiones han recibido. Pero sí han sido presionados y así lo reconocen. La oposición venezolana debe terminar de independizarse de Estados Unidos", señaló.