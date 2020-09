PCV exige al Gobierno "soluciones urgentes" al deterioro de servicios públicos del Zulia

16-09-20.-Ante las protestas del pueblo de Maracaibo por los constantes racionamientos eléctricos y el deterioro de todos los servicios públicos, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) formuló un llamado al Gobierno Nacional y Regional, para que atiendan y solucionen de manera urgente todas las graves fallas que existen en el estado Zulia.



El planteamiento fue hecho por Gustavo Lara, secretario del Comité Regional del Partido Comunista en el Zulia, dejando en claro que "reconocen la legitimidad de la protesta y que nadie puede calificarlas como acciones vandálicas, pero que no las aplaudirán si detrás de ellas están intereses contrarios al pueblo".



Señaló que debe asumirse una posición de "autocrítica" con respecto a los servicios públicos, haciendo énfasis en el servicio eléctrico a nivel nacional, pues "si bien es cierto que el bloqueo ha llevado a una crisis general a todo nivel, hay elementos internos que influyen en el detrimento de las estructuras que garantizan el buen funcionamiento de los servicios como las inversiones preventivas", dijo el partido del gallito, através de una nota de prensa.



Al respecto, Lara citó "como ejemplo que en el año 2007 el presidente Hugo Chávez invirtió en unas trece termoeléctricas, ante las limitaciones que mostraba el sistema hidroeléctrico y visualizando el crecimiento económico y social del país".



En ese sentido, expresó que es lamentable que hoy, trece años después, "se haya socavado este servicio, no solamente por las acciones criminales del imperialismo norteamericano, sino también por el mal manejo de los recursos aprobados, que fueron desviados por parte de algunos sectores internos del gobierno nacional".



También calificó de "apátrida a la oposición que con sus acciones ha tratado de desestabilizar al gobierno, mediante el colapso de los servicios públicos del Estado venezolano, con ayuda del gobierno norteamericano".



Refirió que una muestra de ello, es no haber aprobado en su momento la Ley de Emergencia Eléctrica financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) indicando que "ahí la oposición venezolana demostró dentro de la Asamblea Nacional que no tenía la voluntad para superar la coyuntura eléctrica, sino por el contrario su posición solo obedeció a agudizarlo coincidiendo con el interés imperialista de caotizar los servicios en el país", agregó Lara.