Falleció Orlando Zabaleta, militante popular y articulista de Aporrea

10-09-20.-Falleció el pasado 09 de septiembre el militante político de izquierda, editor, escritor, publicista, diseñador gráfico y articulista de aporrea, Orlando Zabaleta.

Zabaleta acumuló un sin número de artículos en Aporrea sobre la realidad venezolana.

Fue militante del MIR, miembro de la dirección regional Carabobo. Luego tras la fusión, estuvo en la dirección regional del MAS. Estudioso, militante obrero, estudiantil y campesino.

Orlando mantuvo la coherencia de su pensamiento crítico que sostuvo dolorosamente contra una realidad que no sentía suya y que le angustiaba en su presente y futuro.

Se conoció que cuando trasladaban a Orlando Zabaleta a la Chet-Valencia, no pudieron hospitalizarlo...no había ambulancia, no había luz, no había gasolina, no había nada!, reveló Javier Bardieau a través de su cuenta en Ttwitter

Desde Aporrea manifestamos nuestro hondo pesar por la pérdida de nuestro colaborador y a sus familiares y amistades nuestro más sentido pésame.

Paz a sus restos