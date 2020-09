Un día como hoy falleció Celia Hart, revolucionaria trotskysta cubana

Un día 07 de septiembre y domingo, en el año 2008 falleció Celia Hart Santamaría, dinámica activista política y escritora cubana, defensora de la revolución y de la lucha antiimperialista de su país, pero con posiciones críticas en el marco de una visión socialista revolucionaria. El lamentable hecho ocurrió luego de que el vehículo que conducía con su hermano de copiloto (también fallecido con el mismo suceso) se estrelló contra un árbol, según lo informó el diario Granma, de Cuba. Fue un absurdo e inexplicable accidente, en una vía de escaso tránsito y a baja velocidad en su vehículo.



Tanto Celia como su hermano Abel Hart Santamaría, eran hijos de los connotados dirigentes históricos de la Revolución Cubana, Armando Hart y Haydée Santamaría; el primero, ex Ministro de Cultura de Fidel y la segunda, figura femenina del Asalto al Cuartel Moncada.



Celia Hart tenía 45 años, era Física, formada en la RDA, y una entusiasta admiradora de Fidel Castro y del Che Guevara, estudiosa de sus escritos y devota de su ejemplo moral.

Junto con sus actividades internacionalistas de solidaridad con los procesos revolucionarios en todo el mundo y particularmente con la revolución bolivariana en tiempos de Chávez, fue ferviente defensora de la Revolución Cubana, sin por ello dejar de lado su percepción y crítica antiburocrática.

Su enfoque marxista-leninista estaba impregnado por las enseñanzas de León Trotsky, el revolucionario ruso que escribió "La Revolución Traicionada", asesinado por sus batallas contra el régimen autocrático impuesto en la ex URSS por la burocracia "soviética" bajo el mando de José Stalin.

Aparentemente, esta simpatía por las ideas y por la lucha de Trotsky, la hizo "merecedora" de su expulsión del Partido Comunista Cubano, en el 2005, reflejando la supeditación de la dirección política cubana al estalinismo, cuya diplomacia y organismos de seguridad, según sus propias confidencias, le marcaban el paso cuando para sus actividades revolucionarias e invitaciones a eventos académicos o políticos, ella salía afuera de Cuba, sometida a una incómoda actitud de vigilancia.



Hart era una apasionada del proceso revolucionario venezolano encabezado por Hugo Chávez, protagonizado por su clase trabajadora y movimientos populares. Fue por varios años una prolífica columnista de Aporrea en cuyo registro de autores dejó una abultada y rica colección de artículos, disponibles en http://www.aporrea.org/autores/hartc/.

Como lo reseñó Aporrea en la noticia sobre su fallecimiento, Celia Hart era una voraz lectora de los materiales de esta página Web de comunicación popular y alternativa, y constantemente enviaba sus muy leídos y cualificados escritos:

"Me exaspera mandar mi artículo a Aporrea y no verlo publicado prontamente, porque siempre quiero verlo primero en Aporrea antes que en otros medios," dijo Hart a miembros del Equipo Publicador de Aporrea, a propósito de un mensaje por el 6to Aniversario de este portal (celebrado mayo de 2008 en Venezuela).

Cuando se cumplió el primer año de su muerte, se publicó en Aporrea un soneto de su amigo y poeta chileno Norton Contreras Robledo:

Mi sentir a tu memoria, a tu alma, a tu recuerdo lo escribo porque en ti pienso, y no puedo evitar pensar que nunca más tu presencia de ensueño. El dolor viene a mi ser, no lo puedo remediar. aay!! penas, penitas, penas de mi corazón. Eras una isla de esperanzas, sueños e ilusiones la brisa fresca de la revolución, una canción, un son alma libertaria, vuelas por la vida, entre las gentes. Tu mirada sincera de ojos soñadores, tu palabra precisa tu sonrisa perfecta, tu voz al viento llevando la esperanza. Celia eternamente tu aquí y ahora, más allá de los tiempos. Eres mi primer pensamiento, la primera poesía de éste poemario, que nace con el dolor de tu partida nace a tu memoria, va volando hacia tu alma. Nota: Primer poema del poemario en preparación, Poemas peregrinos (2008).

Palabras y un soneto para Celia Hart Santamaría, in memóriam

En junio de 2008, apenas a un par de meses del suceso fatal que se llevó a nuestra querida Celia, el también escritor en Aporrea, Lois Pérez Leira, conocido activista internacional defensor de la revolución cubana, la visitó en la isla y de sus conversaciones con ella publicó un artículo titulado:

Celia María Hart Santamaría: "La marea Socialista"

En el cierre de dicho artículo Pérez Leira revela que…

En artículo de otro autor publicado igualmente en Aporrea a apenas tres días de la partida física de Celia, éste recoge fragmentos sobre su pensamiento y de su vinculación con las tesis de Trotsky, que ella aconsejaba para enrumbar a la revolución cubana y Latinoamericana (en realidad mundial).

Allí dice el autor lo que Celia le declaró con orgullo a un compañero que compartió con ella en Caracas:

Y prosigue el escritor del artículo, ya en sus propias palabras: "Lo de trotskista le costó a veces las críticas de una ortodoxia imbécil que se niega a morir". Cita entonces lo expresado en su artículo (de Celia) Reflexiones trotsko-guevaristas de una cubana (www.rebelion.org, 18 de mayo de 2005):

"La mayor acusación que en particular he recibido por resaltar a Trotsky y hacerlo compatible (e imprescindible) para la revolución cubana y venezolana, ha sido que ese debate concluyó y se enterró".

Sin embargo, continúa el autor: la idea de la revolución permanente posee la mayor de las vigencias, insistía. Al respecto se sintió reivindicada cuando el presidente venezolano Hugo Chávez Frías señaló:

"No me puedo clasificar como trotskista, no, pero tengo tendencia, porque yo respeto mucho el pensamiento de León Trotsky, y cada vez que lo respeto más lo percibo mucho mejor. La revolución permanente, por ejemplo, es una tesis importantísima" (Hugo Chávez Frías).