(VIDEO) Expulsan de AD a gobernadora de Táchira Laidy Gómez por avalar las elecciones del 6-D

28-08-20.-La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, quedó autoexcluida del partido Acción Democrática, así lo informó el diputado Williams Dávila, este jueves, quien también es secretario político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Democrática (AD)."Necesariamente está autoexcluida, aquí no se puede estar con los dos lados", manifestó el parlamentario.Al parecer la mandataria regional no cumplió con los parámetros establecidos sobre la no participación en las elecciones del próximo 6 de diciembre. "Llegó el momento de firmeza, o están aquí o están allá y no se puede estar del lado equivocado", apuntó.Por su parte, Gómez, se mantiene firme en su invitación a sufragar, aseverando que el pueblo "está cansado de los políticos que no hacen nada".“Es muy probable que quienes hoy dicen que no hay que votar porque es un delito… Cuando se postulen a cualquier cargo sí van a salir a pedir los votos y hacer campaña”, mientras que “hay otros que dicen que hay que votar, pero no están dispuestos a hacer el trabajo”, manifestó.