Juan Barreto critica que el CNE inhabilitó su tarjeta para las elecciones del 6-D. "Nos tienen miedo"

27-08-20.-El dirigente nacional nacional del partido Redes, Juan Barreto, criticó una vez más este jueves 27 de agosto que el CNE no permita que su organización tenga una tarjeta para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. "Nos tienen miedo", aseguró a través de su cuenta en Twitter.Criticó que el TSJ habilitó al partido Bandera Roja para participar en los comicios, una organización con una situación similar a la de Redes.“El TSJ habilita para participar a la organización hermana Bandera Roja, partido que presenta una situación idéntica a la nuestra. ¿Por qué a Redes no? Somos unos proscritos, una anomalía salvaje, los excomulgados. Nuestro nombre no debe ser mencionado. Me siento orgulloso, nos tienen miedo”, lamentó.“No hay fundamento jurídico en la inhabilitación de nuestra tarjeta, Redes desde hace años ha ido de frente contra la corrupción, las mafias y la ineficiencia del gobierno y el G4. Por eso es que nos temen”, añadió.Afirmó que las recientes acciones judiciales contra diferentes partidos políticos del país demuestran que el gobierno sabe que la mayoría del pueblo los rechaza.“Nos mueve la esperanza de un país para todos y el compromiso con nuestros trabajadores. Junto a ellos exigimos una vida digna. No nos prestamos al juego de la polarización“, agregó Barreto.En busca de una alternativa para poder Cabe destacr que Redes se unió en julio al partido dirigido por Claudio Fermín, Soluciones para participar en las elecciones parlamentarias del 6-D.“Expresamos el encuentro de mil caminos, más que una alianza logramos un lugar para la gente y la diversidad que somos como pueblo, privilegiando a los que luchan”, indicó Barreto."Redes es un movimiento de carne y hueso, por eso los jerarcas del desastre le temen, saben que desde hace años venimos denunciando lo que debemos denunciar tanto en el país como en PDVSA. Decimos lo que el pueblo sabe!", afirmó la organización en Twitter.