Uzcátegui (PPT) acusa a diputada Ilenia Medina de solicitar medida al TSJ para que le desautorice a inscribir candidatos

20-08-20.-El secretario nacional del partido Patria Para Todos, Rafael Uzcátegui, denunció este jueves durante una entrevista en Unión Radio que la diputada de esta organización política, Ilenia Medina, pretende acudir al Tribunal Supremo de Justicia, a solicitar una medida que lo desautorizaría para inscribir candidatos propios a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

«Parece que Ilenia Medina va al TSJ y quiere la protección del PSUV, y nosotros queremos advertirle al TSJ que no puede seguir prestándose para estas cosas, a las organizaciones populares hay que respetarlas y el presidente Maduro debe entender que eso no se debe hacer porque eso pone en entredicho el proceso electoral porque no se puede intervenir a un partido en el momento en que va a inscribir» las candidaturas.

Recalcó el dirigente pepetista que «quieren hacerlo para imposibilitar la firma mía, eso se llama usurpación. (…) Es una intervención anunciada».

Uzcátegui aseguró que la mayoría del PPT decidió ir a la contienda electoral con sus propios aspirantes, y no en alianza con el PSUV. «Queremos tener nuestros propios diputados y hemos decidido una alternativa popular revolucionaria con otros partidos de izquierda como el PCV».

Rechazó que un sector «muy pequeño, casi minúsculo del partido insiste en tener una visión muy gobiernera, y mantenerse aliados al PSUV, que nunca han sido aliados nuestros».

Uzcátegui indicó que no han formado parte del gobierno actual. «El PSUV se asumió la totalidad del gobierno decidiendo, entonces ni sabemos del gobierno ni conocemos la decisión del Gobierno, entonces el concepto alianza ni siquiera existe, es una acción de sometimiento electoral. Tu asumes unas candidaturas que te dan».

Reveló que supuestamente a este sector del PPT le habrían ofrecido 18 diputados principales y 18 diputados suplentes. Aseguró que el PPT no se divide. «No valemos 18 diputados principales ni 18 suplentes, nosotros queremos contarnos con el pueblo y que el pueblo decida cuántos diputados vamos a tener».

Sin embargo, dejó claro que desde el PPT «queremos actuar como contrapeso. A este gobierno y al de Chávez le faltó instituciones que actuaran de manera soberana y vigilaran y controlaran».

Cabe mencionar que pasado 17 de agosto el partido Patria Para Todos (PPT) y el partido Comunista de Venezuela anunciaron su desmarcación del PSUV y lanzaron su plataforma electoral propia, Alternativa Popular Revolucionaria (APR) para las elecciones parlamentarias del 6-D.

Uzcategui, denunció ayer a través de su cuenta en la red social Twitter que fue censurado por Globovisión donde no se le permitió exponer su punto de vista sobre las recientes medidas del Tribunal Supremo de Justicia contra el partido político Movimiento Tupamaro.