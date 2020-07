Delegación noruega visitará Venezuela para "conocer" situación política y humanitaria del país

25-07-20.-Una comisión del gobierno noruego visitará Venezuela «en las próximas horas» y «sin agenda previa» para conocer la situación política y humanitaria del país, informó este viernes el equipo de comunicaciones del líder opositor Juan Guaidó.



"Hemos sido contactados por representantes del gobierno del Reino de Noruega para informarnos que tienen previsto arribar al país en las próximas horas, sin una agenda previa", señaló en un comunicado el equipo del presidente de la Asamblea Nacional.



Delegados del presidente socialista Nicolás Maduro y Guaidó emprendieron el año pasado conversaciones con la mediación de Noruega, que naufragaron entre denuncias mutuas de incumplimientos.



Sin embargo, "no existe en este momento ningún proceso de negociación" con el gobierno de Maduro, subrayó el equipo de prensa del opositor.



La "intención" de los enviados noruegos "es conocer la situación actual del país desde el punto de vista político y humanitario", continuó el documento. El equipo de Guaidó no mencionó eventuales reuniones con la delegación.



La visita ocurre en momentos en que Venezuela se prepara para unas elecciones parlamentarias fijadas para el 6 de diciembre en plena pandemia por el nuevo coronavirus, que ha contagiado a 13.613 personas y se ha cobrado 129 vidas desde que llegó al país en marzo.



Los principales partidos de la oposición han anunciado que se abstendrán de participar en los comicios para renovar el Parlamento, único poder en manos opositoras.



En agosto del año 2019 una delegación del Gobierno de Noruega llegó a Caracas para intentar restablecer las conversaciones entre oficialismo y oposición,



Posteriormente el grupo internacional de contacto auspiciado por la Unión Europea (UE) instó en diciembre del mismo año a todas las fuerzas en Venezuela a anteponer los intereses del país y volver a las negociaciones para lograr una salida democrática a la crisis política.



«En un momento en el que las conversaciones facilitadas por Noruega están suspendidas y no hay señales de un proceso político serio hacia una salida pacífica y democrática de la crisis en Venezuela, el grupo de contacto internacional recuerda que el ‘statu quo’ no es una opción«, indicó el grupo en un comunicado.



Tras el fracaso de las conversaciones, Maduro inició diálogos con un sector opositor minoritario.



En tanto, Washington ha abogado por un diálogo en Venezuela para formar un gobierno de transición que convoque a elecciones generales antes de fin de año, propuesta que la Unión Europea ha respaldado.



*Con información de AFP