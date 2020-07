(AUDIO) Hector Navarro: "Las cosas no está bien dentro del PSUV...hay mucha soberbia"

21-07-20.-El exministro de Educación durante el gobierno de Hugo Chávez, Héctor Navarro, se refirió este lunes durante una entrevista radial al periodista Román Lozinsky transmitida por el circuito 'Exitos' sobre la situación interna dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



Navarro aseguró que dentro del PSUV las cosas no están bien que “en el madurismo hay mucha soberbia porque están pensando que están solos en el escenario”.



“Mucha gente dentro del PSUV, incluso actualmente, no se considera madurista porque no están de acuerdo con lo que se está haciendo”, aseveró Navarro.



Héctor Navarro quien también fue titular del Ministerio de Energía y Electricidad, asegura no sentirse culpable por los apagones que se dan en Venezuela. “No me siento responsable en lo absoluto porque en el año que estuve a cargo del ministerio las inversiones que se estaban haciendo en ese momento eran importantísimas justamente para superar las deficiencias del sistema eléctrico de ese momento, que eran consecuencias del crecimiento económico.



En este momento estamos en un decrecimiento bárbaro, una depresión horrorosa y sin embargo no nos alcanza la electricidad. En este momento estamos produciendo entre 6 y 8 mil megavatios menos de lo que se producía en el año 2012 cuando yo fui ministro de Energía Eléctrica”, acotó.



En este mismo orden de cosas Navarro cuestionó seriamente el Plan de la Patria presentado por Nicolás Maduro, muy distinto al Plan de la Patria presentado originalmente por Hugo Chávez, aseveró que hay una completa falsificación, sobre todo lo relacionado con la explotación del Arco Minero y las concesiones mineras y petroleras.



Asimismo, denunció que fue botado del PSUV sin derecho a defenderse. “A mí me botaron del PSUV sin derecho a la defensa por una denuncia que hice sobre un caso de corrupción”.