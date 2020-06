AN rechaza plazo de 72 horas del TSJ y avanzará también para otro CNE

11-06-20.-La Asamblea Nacional anunció la mañana de este jueves 11 de junio que continuará su cronograma establecido para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y no reconocerá plazo de 72 horas dictado por el Tribunal Supremo dee Justiciia (TSJ).



El anuncio lo hizo el Centro de Comunicación Nacional, a través de su cuenta en twitter. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había dado un plazo de 72 horas al Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional (AN), en la noche del miércoles, para entregar la lista de los preseleccionados como rectores al Consejo Nacional Electoral (CNE) en una decisión que marcaba un giro político de cara a la conformación del nuevo Poder Electoral, luego de que la misma Sala decretara la omisión legislativa del Parlamento sobre la materia y se subrogara su designación.



Gestiones de representantes de la oposición, incluso del G-4, intentaban hacer que se reconociera el trabajo del Comité de Postulaciones, pero hasta ahora sigue trancado el juego para que mediante un acuerdo político se lograra avanzar en esa dirección.



En el Comité de Postulaciones hacen vida factores del Gobierno y de la oposición y este año, antes de que llegara la pandemia, se había reactivado en sus funciones, pero con la cuarentena no se había reunido nuevamente y el trabajo con miras a un nuevo CNE se ralentizó.



La pasada semana, la misma Sala Constitucional había declarado la "omisión legislativa" del Parlamento e inhabilitado al Comité de Postulaciones para la tarea que, constitucionalmente, tiene para designar a los rectores del CNE, una decisión que fue ampliamente cuestionada por los factores polìticos mayoritarios de la oposición.



La respuesta de la Asamblea hace que la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia avance en la designaciòn del nuevo Poder Electoral sin una negociación con los factores del G-4, sino con la oposición de la Mesa de Diálogo Nacional.